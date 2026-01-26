Thiếu nữ 19 tuổi thiếu máu nguy hiểm vì polyp âm đạo lớn

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử trí thành công trường hợp bệnh nhân 19 tuổi có khối polyp âm đạo lớn gây thiếu máu nặng.

Bệnh nhân N.T. T (sinh năm 2006) nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng, rong kinh kéo dài và có khối mô bất thường sa ra ngoài âm hộ. Khi đi đại tiện rặn, bệnh nhân thấy khối mô kích thước khoảng 7 × 8 cm sa ra ngoài và chảy máu, bệnh nhân được đưa đi khám ngay lập tức.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy bệnh nhân chỉ còn 49 g/L Huyết sắc tố (Hb) – mức nguy hiểm, có thể gây chóng mặt, mệt lả, suy tuần hoàn nếu không xử trí kịp thời. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất máu tiến triển trong thời gian dài.

Ca phẫu thuật lấy khối polyp khổng lồ cho thiếu nữ - Ảnh BVCC

Siêu âm và thăm khám ghi nhận một khối hỗn hợp trong âm đạo, gồm phần đặc và phần dịch, có tín hiệu mạch trên Doppler. Khối tổn thương kích thước 71 × 48 mm, chiếm gần toàn bộ lòng âm đạo, dễ chảy máu và gây thiếu máu mạn tính.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực để truyền 3 đơn vị khối hồng cầu. Tuy nhiên, chỉ số Hb chỉ tăng lên 79 g/L, chưa đạt mức an toàn. Bệnh nhân được chuyển tiếp lên Khoa Phụ ngoại A5 để đánh giá chuyên sâu.

Ban Giám đốc bệnh viện đã tiến hành hội chẩn khẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt polyp qua đường âm đạo, đồng thời chuẩn bị truyền thêm 2 đơn vị khối hồng cầu trong mổ nhằm ổn định huyết động cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được thực hiện do PGS.TS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại trực tiếp phẫu thuật. Kíp phẫu thuật phát hiện polyp có chân xơ, bám sâu vào đáy tử cung. Cuống polyp dài, treo toàn bộ khối polyp to với kích thước 7x4 cm đang hoại tử viêm.

Phẫu thuật viên lấy trọn vẹn được toàn bộ tổ chức khối polyp, cầm máu tốt và bảo toàn tối đa chức năng cũng như thẩm mỹ vùng phẫu thuật cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số dần ổn định và hiện đã xuất viện. Việc xử trí kịp thời đã giúp ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu nặng kéo dài và biến chứng nguy hiểm.

Khối u được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Phụ sản Hà Nội cảnh báo, polyp âm đạo kích thước lớn ở người trẻ là bệnh lý hiếm gặp, dễ bị bỏ qua vì nhiều bạn trẻ chủ quan hoặc ngại thăm khám phụ khoa. Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy:

Rong kinh kéo dài không phải là hiện tượng “bình thường”.

Chảy máu bất thường cần được kiểm tra sớm.

Khối mô lòi ra ngoài âm hộ là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Việc trì hoãn thăm khám có thể dẫn đến thiếu máu nặng, suy tuần hoàn hoặc nguy cơ nhiễm trùng.

Phát hiện sớm và đến đúng cơ sở chuyên khoa là yếu tố then chốt giúp điều trị an toàn, đặc biệt với các bệnh lý hiếm gặp ở người trẻ như trường hợp này.