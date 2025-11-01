Phát hiện nhiều vật liệu nổ sau mưa lũ ở Quảng Trị

Mưa lũ kéo dài kèm sóng lớn đã làm lộ thiên nhiều vật liệu nổ nằm rải rác dọc bờ biển thôn 6, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 01/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đợt mưa lũ kéo dài kèm sóng lớn vừa qua đã làm lộ thiên nhiều vật liệu nổ nằm rải rác dọc bờ biển.

Nhiều vật liệu nổ lộ thiên dọc bờ biển.

Trong đó, 5 vật liệu nổ đã được lực lượng chức năng khoanh vùng bảo vệ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ba vật liệu nổ khác đang bị vùi sâu dưới cát.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã thông báo cho chính quyền địa phương, tuyên truyền người dân không ra vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị đã liên hệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

