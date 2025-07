Huỷ nổ an toàn hàng trăm viên đạn, lựu đạn ở Quảng Trị

Tạm dừng hoạt động rà phá bom mìn ở Quảng Bình Do Chính phủ Hoa Kỳ dừng tài trợ nên hoạt động của các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn Quảng Bình phải tạm dừng.

Ngày 12/2, thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, do Chính phủ Hoa Kỳ dừng tài trợ nên hoạt động của các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn đã phải tạm dừng.

Được biết, việc dừng các chương trình, dự án do dừng nguồn tài trợ đã ảnh hưởng không nhỏ trên các lĩnh vực mà tỉnh Quảng Bình và các đối tác đang phối hợp triển khai. Đặc biệt, là công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh này; nguy cơ ảnh hưởng an toàn đời sống do tai nạn bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.