Hà Nội

Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên vùng biển Hà Tĩnh

Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và trình báo lực lượng chức năng.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 16/01, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, ngư dân xã Cẩm Trung phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và thông báo cho lực lượng chức năng.

image.jpg
Thi thể nam giới được ngư dân đua vào bờ. Ảnh: Văn Chung

Nhận được thông tin, Công an xã Thiên Cầm đã nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra.

Được biết, thi thể là nam giới, có độ tuổi khoảng 35 - 45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Hiện, cơ quan Công an đang thông báo tìm người thân, xác định danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh:

(Nguồn: VTV1)
