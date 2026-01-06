Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện bộ xương người ở bãi đất trống tại Lâm Đồng

Một bộ xương nghi là xương người vừa được người dân phát hiện tại bãi đất trống, ít người qua lại ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Bảo Giang

Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương nghi là xương người tại bãi đất trống phía sau một căn nhà hoang ở phường Tiến Thành.

Theo thông tin ban đầu, trước đó một người dân trong lúc đi chặt củi đã phát hiện bộ xương tại khu vực trên. Nhận thấy các đặc điểm giống xương người, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

z7403459113584-ef6ba0fe07741cc690088042961515b0.jpg
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đoàn Sĩ

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiến Thành đã có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Tại hiện trường, bộ xương đã khô, các phần xương rời rạc. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các mẫu xương để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính và làm rõ.

Được biết, vị trí phát hiện bộ xương cách đường Trương Văn Ly hơn 50m, thuộc phường Tiến Thành, khu vực ít người qua lại và nằm cách xa khu dân cư.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông tử vong tại nhà riêng, nghi bị sát hại:

(Nguồn: THĐT)
#Phát hiện bộ xương người #Điều tra vụ việc tại Lâm Đồng #Khám nghiệm hiện trường #Phối hợp các cơ quan chức năng #Tìm kiếm danh tính nạn nhân

Bài liên quan

Xã hội

Điều tra vụ việc nghi bị tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ việc nghi liên quan tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm.

Trưa 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc nghi liên quan tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một vệt máu kéo dài trên mặt đường cao tốc tại km229, hướng Nam – Bắc, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Dấu vết cũng xuất hiện trên dải phân cách cứng giữa tuyến.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi giăng cá trên Sông Cạn

Sau gần một ngày mất tích khi đi giăng cá dưới chân cầu Sông Cạn, thi thể ông H trú xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được lực lượng chức năng và người dân phát hiện.

Ngày 23/12, chính quyền xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông C.N.H. (sinh năm 1970, trú thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình), người mất tích trong lúc đi giăng cá trên sông Sông Cạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/12, ông H. đến khu vực dưới chân cầu Sông Cạn để giăng cá. Đến chiều cùng ngày, không thấy ông trở về theo thời gian đã hẹn, gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Đà Lạt, 4 người mắc kẹt được giải cứu

Hỏa hoạn bùng phát lúc 3h tại căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, khiến 4 người mắc kẹt, lực lượng PCCC kịp thời cứu nạn.

Rạng sáng 21/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của người dân trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến 4 người trong gia đình bị mắc kẹt ở tầng 2.

chay-1.jpg
Đám cháy được khống chế sau khoảng 30 phút, nhiều tài sản trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới