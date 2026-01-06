Phát hiện bộ xương người ở bãi đất trống tại Lâm Đồng

Một bộ xương nghi là xương người vừa được người dân phát hiện tại bãi đất trống, ít người qua lại ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương nghi là xương người tại bãi đất trống phía sau một căn nhà hoang ở phường Tiến Thành.

Theo thông tin ban đầu, trước đó một người dân trong lúc đi chặt củi đã phát hiện bộ xương tại khu vực trên. Nhận thấy các đặc điểm giống xương người, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đoàn Sĩ

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiến Thành đã có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Tại hiện trường, bộ xương đã khô, các phần xương rời rạc. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các mẫu xương để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính và làm rõ.

Được biết, vị trí phát hiện bộ xương cách đường Trương Văn Ly hơn 50m, thuộc phường Tiến Thành, khu vực ít người qua lại và nằm cách xa khu dân cư.

