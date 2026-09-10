Liên tiếp phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan đến bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK...

Ngày 10/9, thông tin từ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị và bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Theo thông tin ban đầy, ngày 7/9, tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ (phường Quảng Trị), Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã khảo sát, tìm kiếm và phát hiện ngôi mộ gồm 2 hài cốt liệt sỹ.

Cụ thể, lực lượng quy tập đã phát hiện các xương ống chân, xương đùi, đốt sống cùng nhiều di vật liên quan đến bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, balô. Qua khảo sát, đơn vị xác định đây là mộ tập thể gồm 2 hài cốt liệt sỹ, có khả năng hy sinh do bom đánh sập hầm trong chiến đấu.

Ngay sau đó, 2 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị và được tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo quy định.

Lực lượng chức năng đang tiềm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ tại khu vực rừng tràm xã Bãi Dinh.

Chiều cùng ngày (7/9), tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), từ vị trí đã phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ trong các ngày 3-4/9, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm theo phương pháp đào chặn.

Tại vị trí cách khu vực phát hiện trước đó khoảng 5m, trên nền một nghĩa trang cũ, hiện là rừng tràm của người dân, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm một hài cốt ở độ sâu khoảng 1,2m, được bao gói trong tấm tăng. Do thời gian dài nằm trong lòng đất, phần lớn hài cốt đã phân hủy, chỉ còn một đoạn xương cánh tay dài khoảng 19cm.

Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện 8 cúc áo quần bộ đội, 1 tấm tăng và 1 dây buộc hài cốt...

Hiện, hài cốt và các di vật được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 bảo quản để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh, làm tốt công tác chăm sóc, hương khói theo quy định.

Trước đó, trong ngày 3- 4/9, cũng tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), lực lượng quy tập đã tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ. Khu vực này được xác định là nghĩa trang cũ, nơi trước đây bộ đội ta đưa các liệt sỹ hy sinh trong quá trình chiến đấu tại Lào về an táng.

Hai hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 1,1-1,3m, phần lớn hài cốt đã phân hủy. Các di vật tìm thấy gồm tăng, thắt lưng bộ đội, cúc áo, quần bộ đội, đinh đóng quan tài và một số vật dụng khác.