TP Huế xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Hàng chục cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế vừa lên đường thực hiện nhiệm vụ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hi sinh tại nước bạn Lào.

Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cho Đội 192 lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong mùa khô 2026 - 2027.

Trong mùa khô 2026 - 2027, Đội 192 biên chế tổng cộng 50 cán bộ, nhân viên, trong đó có 20 thành viên trực tiếp sang Lào để xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Toàn cảnh buổi lễ xuất quân.

Được biết, địa bàn tìm kiếm chính của đội là 2 tỉnh Salavan và Sê Kông.

Nhiệm vụ năm nay được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức lớn, khi thời gian thực hiện kéo dài hơn 3 tháng so với các mùa khô trước. Ngoài diện tích tìm kiếm rộng lớn và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, các thông tin về phần mộ còn lại hiện đã phân tán, đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì, nỗ lực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, nhấn mạnh: “Đội cần chủ động đổi mới phương pháp, bám sát nguồn tin từ nhân chứng, kết hợp chặt chẽ giữa khảo sát thực địa với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp; các chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối và tôn trọng phong tục, tập quán, pháp luật nước bạn nhằm thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào….”.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào.

Trước đó, trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm", Đội 192 đã phát huy vai trò nòng cốt khi triển khai lấy mẫu tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP Huế.

Toàn đội đã thực hiện khai quật 7.282/7.282 mộ và thu thập thành công 3.908 mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN. Kết quả này giúp đội hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 8 tháng so với mốc thời gian quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Song song đó, đội cũng đã cất bốc thành công 10 hài cốt liệt sĩ tại Lào và địa bàn TP Huế.

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn này, tại buổi lễ xuất quân, UBND TP Huế đã tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân của Đội 192 có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch 500 ngày đêm".