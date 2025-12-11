Phát hiện cá thể tê tê quý hiếm ở Huế

Trong lúc làm nhiệm vụ, 2 nhân viên Công ty điện lực TP. Huế bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê, nên đã bắt lại giao nộp lực lượng kiểm lâm.

Ngày 11/12, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do 2 nhân viên điện lực giao nộp.

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/12, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Võ Duy Linh và anh Nguyễn Hoài Thanh thuộc Đội Quản lý điện khu vực Nam Sông Hương (Công ty điện lực Huế) phát hiện một cá thể tê tê chạy băng qua đường.

Hai công nhân điện lực giao nộp cá thể tê tê quý hiếm.

Lúc này, 2 nhân viên điện lực nhanh chóng tiếp cận, cứu hộ loài động vật sau đó đến cơ quan kiểm lâm để giao nộp.

Được biết, cá thể tê tê nặng khoảng 1,2kg, sức khỏe bình thường. Đây là tê tê Java thuộc nhóm IB theo Nghị định 06 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng và động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện, Hạt Kiểm lâm Trung tâm TP Huế đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định và sẽ thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

