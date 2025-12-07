Hà Nội

Xã hội

Thả 12 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

Những cá thể động vật này được người dân tự nguyện giao nộp, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 7/12, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành thả 12 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo đó, 12 cá thể động vật quý hiếm vừa được tái thả về môi trường tự nhiên, gồm: 2 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonine); 2 cá thể trăn đất (Python molurus); 3 cá thể chim cắt (Amur falco amurensis); 4 cá thể rùa cổ sọc (Mauremys sinensis); 1 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii).

image.jpg
Cá thể khỉ đuôi lợn trở về với môi trường tự nhiên.

Trước đó, những cá thể động vật hoang dã quý hiếm này được người dân tự nguyện giao nộp. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành tái thả gần 150 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm về rừng tự nhiên.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

