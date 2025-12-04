Hà Nội

Xã hội

Phát hiện ô tô chở 12 cá thể tê tê trong thùng xốp ở Cao Bằng

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 12 cá thể tê tê giấu trong 2 thùng xốp lớn cùng 5 bao dứa quả cau khô.

Bảo Ngân

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, khoảng 13h50 ngày 3/12, trong lúc tuần tra tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), tổ công tác CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện ô tô BKS 30K-26x.xx có dấu hiệu nghi vấn.

fb-img-1764850495847.jpg
Tài xế và tang vật bị thu giữ.

Tiến hành dừng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 12 cá thể tê tê giấu trong 2 thùng xốp lớn cùng 5 bao dứa quả cau khô.

Lái xe Vũ Văn X. (trú Tuyên Quang) khai nhận đang vận chuyển thuê cho một đối tượng khác.

fb-img-1764850501639.jpg
12 cá thể tê tê giấu trong thùng xốp.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ.

