Phát hiện ô tô chở 12 cá thể tê tê trong thùng xốp ở Cao Bằng

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, khoảng 13h50 ngày 3/12, trong lúc tuần tra tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), tổ công tác CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện ô tô BKS 30K-26x.xx có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành dừng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 12 cá thể tê tê giấu trong 2 thùng xốp lớn cùng 5 bao dứa quả cau khô.

Lái xe Vũ Văn X. (trú Tuyên Quang) khai nhận đang vận chuyển thuê cho một đối tượng khác.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ.