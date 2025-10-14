Hà Nội

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời chưa dao kéo và mặt mộc của Ngân 98

Giải trí

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời chưa dao kéo và mặt mộc của Ngân 98

Ngân 98 lộ mặt mộc khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, nhan sắc thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl thị phi gây xôn xao dư luận.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tuổi 18, Ngân 98 chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều cư dân mạng nhận xét, thời điểm đó, hot girl có phần tròn trịa, tự nhiên. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
Nhan sắc Ngân 98 bắt đầu thay đổi khi cô nhấn mí. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật
Ngân 98 còn chỉnh sửa vòng một, nâng mũi. Ảnh: Dân Việt.
Hot girl thị phi không ngần ngại chi tiền cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ để ngoại hình gợi cảm hơn. Ảnh: Dân Việt.
Mỗi lần trùng tu nhan sắc của Ngân 98 gây xôn xao dư luận. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Theo Saostar, hot girl sinh năm 1998 chỉnh sửa mũi đến 12 lần. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Ngân 98 từng gặp không ít biến chứng khi dao kéo mũi như sống mũi bị lệch, trụ mũi nghiêng sang một bên, có dịch viêm. Ảnh: Phụ Nữ Số.
Theo Đời Sống Pháp Luật, chia sẻ về lý do công khai dao kéo, hot girl thị phi cho biết: "Tôi luôn thích chia sẻ mọi thứ về mình cho mọi người biết. Mọi thứ tôi chia sẻ đều là những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình". Ảnh: FB Ngân 98.
Không ít khán giả cho rằng Ngân 98 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FB Ngân 98.
Trên trang cá nhân, Ngân 98 thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe ngoại hình gợi cảm, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Ảnh: FB Ngân 98.
Hot girl 9x gợi cảm, trẻ trung khi làm DJ. Ảnh: FB Ngân 98.
Mới đây, khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Ngân 98 lộ mặt mộc nhợt nhạt. Ảnh: VOV.
#Ngân 98 #hot girl Ngân 98 #Ngân 98 bị bắt #Ngân 98 bị khởi tố

