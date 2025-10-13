Hà Nội

Cuộc sống của Ngân 98 trước khi vướng vòng lao lý ra sao?

Giải trí

Cuộc sống của Ngân 98 trước khi vướng vòng lao lý ra sao?

Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô thi nhan sắc, đóng phim.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Công An TP HCM, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Công An TP HCM.
Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Ảnh: Znews.
Theo Vnmedia, Ngân 98 từng giành danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Miss Business Beauty World 2019 (Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp thế giới 2019) được tổ chức tại Hàn Quốc. Ảnh: Dân Việt.
Nhiều khán giả cho rằng Ngân 98 có đời tư đầy thị phi, chỉ bán hàng online, thực sự không xứng đáng với danh hiệu. Ngoài ra, xét về cuộc thi Ngân 98 đoạt á hậu, không ít người chê quy mô chương trình chỉ dừng ở mức ‘ao làng’ vì sân khấu sơ sài, chỉ có ít thí sinh tham dự, Ảnh: Dân Việt.
Theo Dân Việt, chia sẻ về Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp thế giới 2019, Ngân 98 cho biết, đây là một cuộc thi lớn, quy mô và chuyên nghiệp. Ảnh: Dân Việt.
Ngân 98 còn phủ nhận tin đồn mua giải. “Bản thân tôi, đến với cuộc thi chỉ đơn giản là muốn học hỏi cách làm ăn, kinh doanh từ các chị doanh nhân khác, vương miện không phải là mục tiêu. Vì thế, tôi không bao giờ bỏ tiền để mua giải á hậu như các tin đồn”, cô nói. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Ngân 98 từng đóng phim Live: Phát trực tiếp. Theo Tiền Phong, vai diễn của Ngân 98 là Emi - cô gái chuyên làm mukbang. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Vietnamnet, trong cuộc thi ăn được phát trực tiếp, nhân vật Emi của Ngân 98 thấy sắp thua nên tự đổ nước lên người rồi tuột váy, để câu kéo người xem tặng hoa, quà. Kết quả, Emi vẫn thua Trúc. Ảnh: Vietnamnet.
Chia sẻ với Vietnamnet, Ngân 98 khẳng định cảnh nhạy cảm có từ đầu trong kịch bản. “Khi nghe anh Khương Ngọc đặt vấn đề, tôi đồng ý với điều kiện 'hình ảnh phải đẹp, không gây phản cảm'. Tôi diễn theo kịch bản chứ không tự đề xuất chi tiết nào cả”, cô nói. Ảnh: Vietnamnet.
