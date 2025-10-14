Hà Nội

Chuyện tình ồn ào giữa Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Giải trí

Chuyện tình ồn ào giữa Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Ngân 98 - Lương Bằng Quang chênh nhau 16 tuổi, gắn bó từ năm 2017. Mới đây, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Phía Lương Bằng Quang chưa lên tiếng về lùm xùm của vợ. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Znews, Lương Bằng Quang và Ngân 98 công khai chuyện tình cảm vào năm 2017. Năm 2019, khi chia tay, Ngân 98 tố bạn trai ngoại tình. Ảnh: Znews.
Theo Vietnamnet, Lương Bằng Quang cho biết, anh từng lợi dụng Ngân 98 suốt 2 năm để khiến cô chán nản và tự chia tay nhưng sau đó vẫn nối lại tình xưa. Ảnh: Znews.
Năm 2020, Lương Bằng Quang cầu hôn Ngân 98. Tuy nhiên, hot girl thị phi từ chối lời cầu hôn. Ảnh: Dân Việt.
Lương Bằng Quang và Ngân 98 đăng ký kết hôn vào tháng 7/2024. Ảnh: Znews.
Cặp đôi chênh nhau 16 tuổi chọn ngày 9/7 để đăng ký kết hôn vì đây là cột mốc kỷ niệm 7 năm gắn bó. Ảnh: Du Lịch TP HCM.
Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng chụp một số bộ ảnh cưới. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Saostar, khi được hỏi về đám cưới, Ngân 98 từng chia sẻ: "Tiêu chí của tôi tương tự như Quang nhưng phải tăng lên 50 lần, tức là cần thu nhập 5 tỷ đồng mỗi tháng". Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
Từ khi gắn bó với Lương Bằng Quang, Ngân 98 được nửa kia dạy nghề trở thành DJ. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Thu Cúc (tổng hợp)
