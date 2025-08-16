Hà Nội

Xã hội

Phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành xem xét, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm đủ số lượng, chất lượng.

Thiên Tuấn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4798/BGDĐT-NGCBQLGD gửi UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương đề nghị các tỉnh, thành xem xét, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm đủ số lượng, chất lượng.

UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát đội ngũ công chức cấp xã hiện đang công tác tại phòng văn hoá - xã hội bảo đảm bố trí đúng người, đáp ứng các tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Công văn số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã mới.

Các địa phương có giải pháp phù hợp huy động các công chức đã từng công tác tại phòng giáo dục và đào tạo trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại cấp xã nếu đủ điều kiện theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thành lập theo thẩm quyền Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã; các tổ/nhóm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo tại cấp xã.

