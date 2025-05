Phá đường dây đánh bạc, dùng AI rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng

9X ở Bình Thuận công khai livestream lô đề trên Facebook để đánh bạc Công khai tổ chức quay trúng thưởng bằng tiền qua các buổi livestream trên Facebook, một phụ nữ trẻ tại TP Phan Thiết vừa bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Phú Trinh (TP Phan Thiết), Công an xã Tân Tiến (TX. La Gi) và Công an xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân) triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet, dưới hình thức livestream quay xổ số lô tô thắng thua bằng tiền.