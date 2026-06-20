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Quân sự - Thế giới

Lật thuyền chở người di cư ở Libya khiến hơn 50 người thiệt mạng, mất tích

Chiếc thuyền chở hàng chục người di cư hướng tới bờ biển châu Âu đã bị lật ngoài khơi Libya vào tuần trước, khiến 51 người thiệt mạng hoặc mất tích.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ một tổ chức theo dõi hoạt động di cư tại miền đông Libya ngày 19/6 cho biết, chiếc thuyền chở hàng chục người di cư hướng tới bờ biển châu Âu bị lật ngoài khơi Libya vào tuần trước, khiến 51 người thiệt mạng hoặc mất tích.

"10 người di cư may mắn sống sót sau vụ chìm thuyền xảy ra vào ngày 12/6 trên Địa Trung Hải, ngoài khơi phía đông quốc gia Bắc Phi này", theo Abreen, tổ chức theo dõi hoạt động di cư tại miền đông Libya.

Được biết, 11 thi thể đã được tìm thấy trong khi 40 người khác vẫn mất tích.

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Những người di cư và tị nạn được cứu sống trên Địa Trung Hải sau khi trôi dạt trên một chiếc thuyền gỗ quá tải. Ảnh tư liệu: SOS Méditerranée/Flavio Gasperini.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ tại thành phố Tobruk, miền đông Libya, cho biết đã đưa nhiều thi thể vào bờ trong 24 giờ qua.

Đây là thảm kịch mới nhất tại khu vực Địa Trung Hải này. Bờ biển Libya là một trong những điểm xuất phát chính của người di cư từ Bắc Phi tìm cách đến châu Âu với mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ bị các đối tượng buôn người nhồi nhét lên những chiếc thuyền nhỏ, không an toàn, khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong hành trình vượt biển đầy nguy hiểm.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), từ ngày 1/1 đến 16/5 năm nay, hơn 800 người di cư được báo cáo đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường trung tâm Địa Trung Hải. Năm ngoái, con số này là hơn 1.300 người.

Trong những năm gần đây, Libya đã trở thành điểm trung chuyển chính của người di cư muốn thoát khỏi các cuộc giao tranh và tình trạng nghèo đói ở châu Phi và Trung Đông.

Các đối tượng buôn người đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn tại Libya để đưa người di cư vượt qua biên giới dài của nước này, giáp với 6 quốc gia khác. Những người di cư thường bị ép lên các phương tiện chật chội, thiếu trang thiết bị.

Những người bị chặn lại và đưa trở về Libya thường bị giam giữ tại các trung tâm do Chính phủ điều hành, nơi đầy rẫy các hành vi lạm dụng như lao động cưỡng bức, đánh đập,...những hành vi bị các nhà điều tra do Liên Hợp Quốc ủy nhiệm xác định là tội ác chống lại loài người.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền chở người di cư hồi tháng 11/2025

Nguồn video: VTV
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