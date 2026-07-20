Lật phà chở hơn 130 người ngoài khơi Guyana

Một chiếc phà chở 133 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị lật ngoài khơi Guyana. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành.

AP đưa tin, Thủ tướng Guyana, ông Mark Phillips, người đang dẫn đầu nỗ lực ứng phó của Chính phủ, ngày 19/7 cho biết phà MV Barima đang di chuyển từ thủ đô Georgetown dọc theo bờ biển Bắc Đại Tây Dương đến cảng Kaituma thì bị lật. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn nhanh chóng được tiến hành để tìm kiếm nạn nhân.

"Đến nay, 67 người đã được giải cứu, bao gồm 41 nam giới, 11 phụ nữ và 15 trẻ em", ông Phillips cho biết.

Người dân ngồi ngắm hoàng hôn trên biển ở Georgetown, Guyana, ngày 19/11/2024. Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix.

Hàng chục người vẫn mất tích sau vụ tai nạn. Trực thăng, máy bay và tàu đánh cá đang tham gia nỗ lực tìm kiếm, rà soát khu vực rộng 1.000 dặm vuông.

Giới chức cho biết thêm, phà MV Barima khởi hành ngay sau 15h chiều 18/7 và gặp sự cố ngay trước nửa đêm. Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng Juan Edghill thông tin trên mạng xã hội Facebook rằng tín hiệu cầu cứu được nhận lúc 23h01, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ với sự tham gia của những tàu thuyền thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân.

Theo nhà chức trách, con phà, vốn thực hiện chuyến đi hàng tuần đến các cộng đồng chủ yếu là người bản địa gần Venezuela, đã bị lật úp gần sông Pomeroon.

Ông Edghill cho biết con phà được trang bị 250 áo phao và 8 xuồng cứu sinh. Ông bác bỏ những cáo buộc cho rằng con phà có thể bị lật do chở quá tải hành khách hoặc hàng hóa.

"Vụ việc có liên quan đến thủy triều", vị Bộ trưởng nói, trích dẫn lời kể của các hành khách được cứu sống.

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