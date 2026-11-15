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Quân sự - Thế giới

Panama điều tra vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của nhà báo kỳ cựu

Giới chức Panama đang mở cuộc điều tra vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của một nhà báo điều tra ở nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, theo tờ La Prensa, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của nhà báo Rolando Rodríguez ở Thành phố Panama hôm 14/11.

Tờ báo đưa tin rằng một người đàn ông đã đi taxi đến nhà ông Rodríguez vào khoảng 2h30 sáng, xuống xe và ném một vật thể về phía ngôi nhà, gây ra một vụ nổ. Vợ của nhà báo này may mắn thoát khỏi nhà an toàn, còn ông Rodríguez không có mặt ở nhà vào thời điểm đó. Không ai bị thương trong vụ tấn công nhưng có thiệt hại về tài sản.

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Chiếc xe bị hư hại trong vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của nhà báo Rolando Rodriguez tại Thành phố Panama ngày 14/11/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Văn phòng Tổng chưởng lý Panama cho biết giới chức đang điều tra khả năng xảy ra hành vi phóng hỏa và có thể mở rộng phạm vi điều tra nếu phát hiện thêm tội danh khác.

"Vụ việc này nhắm vào tôi và gia đình, nhưng cũng cho thấy tình hình tại Panama đã có những thay đổi đáng lo ngại. Giờ đây, tất cả chúng ta đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của những chuyện như thế này”, ông Rodríguez nói với các phóng viên hôm 14/11.

Được biết, ông Rodríguez là nhà báo điều tra và nhà bình luận kỳ cựu, từng thực hiện nhiều bài viết về các cáo buộc tham nhũng và sai phạm trong khu vực công, ngành tư pháp và doanh nghiệp ở Panama.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã lên án vụ tấn công này, tuyên bố rằng Cảnh sát Quốc gia phối hợp với Viện Kiểm sát đang điều tra vụ việc và thu thập bằng chứng.

Tổng thống Mulino nói thêm rằng Panama không dung thứ cho những hành vi như vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào và ông đã liên lạc với nhà báo Rodríguez để bày tỏ sự đoàn kết.

Các nhà báo và tổ chức báo chí trong nước, quốc tế cũng lên án vụ tấn công, kêu gọi một cuộc điều tra nghiêm túc và minh bạch để xác định những kẻ chịu trách nhiệm.

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