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Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ lật tàu du lịch chở 180 người trên sông ở Mỹ

Một tàu dầu dường như mất lái, đâm vào tàu du lịch chở 180 người trên sông Mississippi ở Mỹ, khiến tàu lật nghiêng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Thị trưởng New Orleans Helena Moreno cho biết, tàu dầu Atlantic Asphalt dường như mất lái, đâm vào tàu du lịch chở 180 hành khách và thủy thủ đoàn trên sông Mississippi hôm 13/11.

"Video từ hiện trường cho thấy tàu dầu Atlantic Asphalt đã đâm vào tàu du lịch American Heritage khi nó đang neo đậu, khiến kính vỡ, nhiều người đã rơi xuống sông Mississippi khi con tàu bắt đầu lật nghiêng", nguồn tin cho hay.

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Tàu du lịch American Heritage lật nghiêng sau khi bị tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm vào trên sông Mississippi, tại New Orleans, ngày 13/11/2026. Ảnh: AP/Gerald Herbert.

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được tiến hành, tất cả người trên tàu đều được giải cứu an toàn.

Hàng chục người trên tàu và ít nhất 2 sĩ quan cảnh sát đã được đưa từ dòng sông có nhiệt độ 19 độ C lên các tàu gần đó.

Những người không bị thương được đưa đến một hội trường, và các nhân viên của công ty du thuyền đã điểm danh để đảm bảo mọi người đều có mặt.

"Hiện không còn người nào mất tích. Đây thực sự là một phép màu trên sông Mississippi", Thị trưởng New Orleans, Helena Moreno, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Theo Thị trưởng Moreno, 32 người đã được đưa tới bệnh viện, nhưng không ai bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tàu American Heritage, được đóng năm 2015, và do hãng American Cruise Lines vận hành. Du thuyền này vừa kết thúc chuyến du ngoạn kéo dài 8 ngày, với điểm đến cuối cùng là New Orleans.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, tàu chở dầu thuộc sở hữu của một công ty có tên Nave Shipping SA, đăng ký tại Monrovia, Liberia.

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