Từ ghép tim, ghép phổi đến phẫu thuật robot: Y học Việt Nam tiến xa

Hơn 30 trung tâm phẫu thuật tim mạch, thực hiện 12.000–14.000 ca mỗi năm, Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu.

Hơn 30 trung tâm phẫu thuật tim mạch, bước tiến của y học Việt Nam

Ngày 13 đến 15/11, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên lần thứ 34 của Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Thế giới (WSCTS 2026) chính thức khai mạc, kết hợp với Hội nghị Khoa học lần thứ 10 của Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam (ACTSVN 2026).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện khoa học quốc tế thường niên này, đánh dấu bước tiến trong quá trình hội nhập của ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam.

Hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu, trong đó có hơn 50 chuyên gia đến từ 20 quốc gia thuộc bốn châu lục.

Các đại biểu trong nước và quốc tế dự Hội nghị thường niên lần thứ 34 của Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thế giới - Ảnh Vũ Bình

Phát biểu khai mạc, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong hơn ba thập kỷ qua, chuyên ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể.

Từ chỗ chỉ có một vài trung tâm thực hiện phẫu thuật tim hở với vài trăm ca mỗi năm, đến nay cả nước đã có hơn 30 trung tâm phẫu thuật tim mạch, thực hiện khoảng 12.000–14.000 ca phẫu thuật mỗi năm.

Đáng chú ý, các bác sĩ Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép tim, ghép phổi, phẫu thuật động mạch chủ, điều trị bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật có hỗ trợ robot.

GS.TS Lê Ngọc Thành tại Hội Nghị

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, những thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của hợp tác quốc tế. Nhiều thế hệ phẫu thuật viên Việt Nam được đào tạo tại các trung tâm lớn ở Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức. Các chuyên gia quốc tế cũng trực tiếp đến Việt Nam tham gia phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

GS.TS Hermann Reichenspurner, Chủ tịch WSCTS, đồng Chủ tịch hội nghị, đánh giá cao công tác chuẩn bị và bày tỏ vui mừng khi sự kiện được tổ chức tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh vai trò của hợp tác chuyên môn giữa các quốc gia trong chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và nâng cao chất lượng điều trị.

Giáo sư Hermann Reichenspurner, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thế giới phát biểu tại phiên khai mạc - Ảnh: VŨ BÌNH

Phát triển kỹ thuật cao phải đi đôi với an toàn người bệnh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những tiến bộ của chuyên ngành, đặc biệt là các kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), phẫu thuật tim xâm lấn tối thiểu, phẫu thuật robot và can thiệp tim mạch trong thời kỳ bào thai.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, làm chủ kỹ thuật cao không phải đích đến duy nhất. Việc ứng dụng phương pháp điều trị tiên tiến phải dựa trên bằng chứng khoa học, chỉ định phù hợp, hiệu quả thực tế và khả năng chi trả của người bệnh. Chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh cần được đặt lên hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Ảnh Vũ Bình

Một trong những yêu cầu được lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh là xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả phẫu thuật dùng chung giữa các trung tâm. Các chỉ số như tỷ lệ tử vong sau mổ, biến chứng, nhiễm khuẩn vết mổ và tỷ lệ phẫu thuật lại cần được theo dõi, phân tích để đánh giá chất lượng điều trị.

Trước thực tế nhiều bệnh nhân cấp cứu tim mạch phải chuyển qua nhiều cơ sở y tế, Thứ trưởng đề nghị hoàn thiện quy trình vận chuyển cấp cứu, kết hợp hệ thống hội chẩn trực tuyến hoạt động 24/24 giờ. Định hướng phát triển các trung tâm cấp cứu đường hàng không tại các vùng, miền cũng được đặt ra nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, tận dụng thời gian vàng cứu sống người bệnh.

Bên cạnh đó, phát triển kỹ thuật chuyên sâu cần gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế y tế, chi phí điều trị và khả năng thanh toán của bảo hiểm y tế, bảo đảm người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương có cơ hội tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Ảnh Vũ Bình

Kết nối tri thức quốc tế, mở rộng cơ hội điều trị

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhận định, bệnh lý tim mạch tiếp tục là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên thế giới. Những tiến bộ trong phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật robot, ghép tim, công nghệ tim nhân tạo và can thiệp qua đường ống thông đang mở ra nhiều cơ hội điều trị.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiến bộ khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi thành tựu y học đến được với người bệnh, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

Chủ tịch Hội WSCTS tặng và trao chứng nhận cho những đóng góp của GS.TS Lê Ngọc Thành

Trong ba ngày, chương trình hội nghị tập trung vào các lĩnh vực phẫu thuật tim người trưởng thành, bệnh tim bẩm sinh, bệnh lý động mạch chủ, suy tim, tuần hoàn ngoài cơ thể, ECMO, phẫu thuật lồng ngực, bệnh mạch máu ngoại vi, ung thư phổi và hồi sức tích cực.

Đáng chú ý, các phương pháp phẫu thuật mở, nội soi, robot và can thiệp nội mạch được trình bày song song theo từng vấn đề bệnh lý, giúp bác sĩ có thêm góc nhìn toàn diện khi lựa chọn phương pháp điều trị.

Thông qua sự kiện, ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng cao năng lực kỹ thuật mà còn giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và phù hợp hơn.

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