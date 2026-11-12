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Quân sự - Thế giới

Nhóm vũ trang phục kích xe cảnh sát Pakistan, 10 sĩ quan thiệt mạng

Các tay súng vũ trang phục kích xe chở cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, dẫn đến một cuộc đấu súng khiến ít nhất 10 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, các phần tử cực đoan đã phục kích xe chở cảnh sát ở Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, hôm 11/11 khi các sĩ quan đang trở về sau chiến dịch chống tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép ở một khu vực gần Kohat.

"Một cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh và nhóm vũ trang đã xảy ra, kéo dài nhiều giờ", quan chức cảnh sát địa phương Faisal Khan thông tin.

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Trong ảnh, một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát được đưa đến bệnh viện ở Bannu, Tây Bắc Pakistan, hồi tháng 7/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Vụ việc khiến 10 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng. Trong khi đó, 18 tay súng vũ trang đã bị loại bỏ.

Vài giờ sau, nhóm TTP lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trong khu vực những tháng gần đây.

Cảnh sát cho rằng những kẻ tấn công đã cấu kết với tội phạm và vụ tấn công cho thấy mối liên hệ giữa các mạng lưới tội phạm và TTP. Tuy nhiên, cảnh sát không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho những tuyên bố này.

Cảnh sát Pakistan cam kết sẽ có hành động chống lại những kẻ tiếp tay cho các phần tử cực đoan và mạng lưới tội phạm, khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

#Nhóm vũ trang phục kích xe cảnh sát Pakistan #Pakistan #cảnh sát Pakistan #nhóm TTP

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