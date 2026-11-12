Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Bồ Đào Nha tạm đóng cửa trường học ứng phó bão

Chính phủ Bồ Đào Nha đã yêu cầu tạm thời đóng cửa toàn bộ trường học và các dịch vụ công không thiết yếu trên cả nước khi một cơn bão đổ bộ vào đất liền. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bồ Đào Nha đã đóng cửa toàn bộ trường học và tạm ngừng các dịch vụ công không thiết yếu vào ngày 11/11 khi một cơn bão lớn từ Đại Tây Dương đổ bộ vào đất liền nước này.

"Khoảng 8.000 trường học trên toàn quốc Bồ Đào Nha đã phải tạm đóng cửa do dự báo bão", nguồn tin cho hay.

apbodaonha.jpg
Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, trước khi bão Charles đổ bộ, ngày 10/11/2026. Ảnh: AP/Armando Franca.

Đường phố phần lớn vắng vẻ khi bão Charles mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ, do Chính phủ đã yêu cầu người dân ở trong nhà vì lo ngại điều tồi tệ nhất. Cơ quan khí tượng quốc gia IPMA ghi nhận có những nơi gió giật trên 120 km/h.

Hơn 300 chuyến bay tại 4 sân bay quốc tế đã bị hủy do mưa lớn và gió mạnh, theo thông tin từ nhà chức trách.

Những chiếc xe buýt không có hành khách vẫn lăn bánh qua thủ đô Lisbon, nơi một số tuyến phố bị ngập do cống thoát nước bị tắc. Một chuỗi siêu thị quốc gia đã đóng cửa các cửa hàng, trong khi một hội nghị công nghệ quốc tế tại Lisbon với khoảng 70.000 người tham dự cũng đã hủy các sự kiện trong ngày.

Theo AP, cơn bão không gây ra thiệt hại lớn như lo ngại ban đầu của nhà chức trách, và đến giữa buổi chiều, chỉ còn khu vực Algarve ở phía Nam - điểm đến du lịch nổi tiếng của châu Âu - vẫn duy trì cảnh báo đỏ, mức cảnh báo khẩn cấp cao nhất, vốn ban đầu áp dụng cho hơn một nửa đất nước.

Được biết, bão Charles đã "tấn công" đảo Madeira của Bồ Đào Nha vào ngày 10/11 với sức gió lên tới 130 km/h.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp cùng với 8 Bộ trưởng và các quan chức khác để theo dõi diễn biến của cơn bão.

Bộ trưởng Nội vụ Luís Neves, người phụ trách an ninh công cộng, đã bác bỏ ý kiến cho rằng nhà chức trách phản ứng thái quá, khẳng định Chính phủ đã tổ chức ứng phó phù hợp với dự báo thời tiết.

Bão Charles được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển sang Tây Ban Nha.

#Bồ Đào Nha #bão Charles #Bồ Đào Nha ứng phó bão Charles #Đại Tây Dương #ứng phó bão

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Bão Murasu gây mưa lớn ở Ấn Độ

Mưa lớn trút xuống khu vực miền Đông Ấn Độ sau khi cơn bão thứ hai trong vòng một tuần đổ bộ vào khu vực này.

AP đưa tin, mưa lớn đã trút xuống miền Đông Ấn Độ vào ngày 3/11 khi cơn bão thứ hai trong vòng một tuần đổ bộ vào khu vực này.

"Bão Murasu đã đổ bộ gần thành phố Ongole, bang Andhra Pradesh, với sức gió duy trì tối đa từ 100-110 km/h", theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD). Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong nhiều giờ khi bão suy yếu dần.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Bão Arnab gây thiệt hại diện rộng tại Ấn Độ

Bão Arnab tàn phá bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 huyện ven biển bị ảnh hưởng nặng nề.

AP dẫn lời Thủ hiến bang N. Chandrababu Naidu cho biết, gió mạnh và mưa lớn do bão Arnab đã gây thiệt hại trên diện rộng tại Ấn Độ, với 14 huyện ven biển bị ảnh hưởng nặng nề.

"Ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà, đất nông nghiệp, đường sá và cơ sở hạ tầng điện bị hư hại", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Bão Champi gây thiệt hại tại Đài Loan (Trung Quốc)

Bão Champi không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc) nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó đủ lớn để tác động đến hầu hết lãnh thổ Đài Loan.

AP đưa tin, Trung tâm Điều hành Ứng phó Khẩn cấp Đài Loan cho biết, tính đến tối 23/10, bão Champi đã khiến 1 người thiệt mạng và 350 người khác bị thương tại Đài Loan. Mặc dù bão Champi không đổ bộ trực tiếp nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó đủ lớn để tác động đến hầu hết lãnh thổ Đài Loan.

"Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông bị sóng cuốn trôi ở huyện Bình Đông, Đài Loan", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới