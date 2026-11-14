Bí tiểu sau đau lưng: Coi chừng thoát vị đĩa đệm chèn ép thần kinh

Bí tiểu xuất hiện sau những cơn đau lưng lan xuống chân có thể là dấu hiệu chèn ép thần kinh nguy hiểm, cần được cấp cứu kịp thời để tránh di chứng.

Tưởng đau lưng do tuổi già không ngờ tổn thương thần kinh nghiêm trọng, nguy cơ liệt

Đau lưng kéo dài, sau đó xuất hiện những cơn đau lan xuống hai chân, kèm nóng rát và tê bì, người đàn ông 60 tuổi nghĩ mình chỉ bị thoái hóa cột sống do tuổi tác. Tuy nhiên, khi nhập viện, ông bất ngờ bị bí tiểu. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng chèn ép thần kinh nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu để hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài.

Ông L.V.T. (60 tuổi, ngụ Cần Thơ) cho biết, khoảng 2 năm nay, thỉnh thoảng ông bị đau lưng. Mỗi lần xuất hiện triệu chứng, ông tự uống thuốc và thấy cơn đau thuyên giảm nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, đợt đau gần đây diễn tiến nhanh và nghiêm trọng hơn. Cơn đau xuất phát từ vùng lưng rồi lan xuống hai chân, kèm cảm giác nóng rát, tê bì. Chỉ trong khoảng 2 ngày, tình trạng đau tăng dữ dội khiến ông không thể cúi người, các hoạt động sinh hoạt thường ngày gần như bị đảo lộn.

Người bệnh đã đến một phòng mạch tư để tiêm thuốc giảm đau nhưng không cải thiện. Cơn đau tiếp tục tăng, buộc ông phải đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám.

Đáng chú ý, sau khi nhập viện, tình trạng yếu chân của ông T. tiếp tục tiến triển. Người bệnh đột ngột xuất hiện bí tiểu – triệu chứng khiến các bác sĩ đặc biệt lo ngại về nguy cơ tổn thương thần kinh.

Thoát vị đĩa đệm chèn ép rễ thần kinh đuôi ngựa

Qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh, BS.CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Thần kinh, xác định ông T. bị thoát vị đĩa đệm chèn ép nghiêm trọng các rễ thần kinh vùng đuôi ngựa.

Hình ảnh minh họa MRI cột sống thắt lưng có khối thoát vị đĩa đệm chèn ép ống - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ, khi các rễ thần kinh vùng thắt lưng bị chèn ép nghiêm trọng, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như yếu chân, rối loạn cảm giác và mất khả năng kiểm soát tiểu tiện. Đây là những dấu hiệu nguy hiểm, cần được đánh giá và xử trí kịp thời.

“Thời gian là sự sống còn của thần kinh”, BS.CKI Nguyễn Quang Hưng nhấn mạnh.

Nếu tình trạng chèn ép kéo dài, các rễ thần kinh có thể bị tổn thương không hồi phục. Khi đó, ngay cả sau phẫu thuật, người bệnh vẫn có nguy cơ mất chức năng tiểu tiện, phải đặt ống thông tiểu lâu dài, thậm chí bị liệt.

Phẫu thuật cấp cứu trong chưa đầy 24 giờ

Trước tình trạng chèn ép thần kinh nghiêm trọng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sau khi được gia đình đồng ý, ông T. được đưa vào phẫu thuật trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi nhập viện.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành lấy bỏ nhiều mảnh đĩa đệm thoát vị đang chèn ép các rễ thần kinh. Sau can thiệp, tình trạng đau giảm rõ rệt, sức cơ hai chân cải thiện và cảm giác buồn tiểu dần trở lại.

Chia sẻ sau phẫu thuật, ông T. cho biết hai chân đã khỏe hơn, không còn đau nhức. Ban đầu, ông lo sợ khi nghe bác sĩ thông báo phải phẫu thuật, nhưng sau khi tỉnh lại, ông bất ngờ vì vết mổ nhỏ.

Từ trải nghiệm của mình, người bệnh khuyên mọi người không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần đi khám sớm để tránh bệnh diễn tiến nặng, gây khó khăn cho điều trị.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đau lưng kèm bí tiểu: Không được chậm trễ

BS.CKI Nguyễn Quang Hưng cảnh báo, không phải trường hợp thoát vị đĩa đệm nào cũng cần phẫu thuật cấp cứu. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ tổn thương và biểu hiện lâm sàng của từng người bệnh.

Tuy nhiên, khi đau lưng lan xuống chân đi kèm yếu chân, bí tiểu hoặc mất kiểm soát tiểu tiện, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được thăm khám, đánh giá và xử trí khẩn cấp.

Đặc biệt, bí tiểu xuất hiện trong bối cảnh đau lưng và đau lan xuống chân không nên được xem là triệu chứng thông thường. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng chèn ép nghiêm trọng các rễ thần kinh vùng đuôi ngựa.

Việc phát hiện và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế tổn thương thần kinh không hồi phục, giảm nguy cơ mất chức năng tiểu tiện và những di chứng vận động lâu dài.

Những dấu hiệu cảnh báo chèn ép thần kinh cần đi khám khẩn cấp Người có biểu hiện đau lưng, đau lan xuống chân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện: - Yếu chân, sức cơ giảm hoặc khó vận động. - Tê bì, rối loạn cảm giác ở chân. - Bí tiểu hoặc mất khả năng kiểm soát tiểu tiện.

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