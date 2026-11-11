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Quân sự - Thế giới

Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Bulgaria, nhiều người thiệt mạng

Sương mù dày đặc trên một đường cao tốc ở Bulgaria được cho là đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức Bulgaria cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc nối thủ đô Sofia với cảng Burgas, Bulgaria. Sương mù dày đặc được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương hôm 10/11.

Bộ trưởng Y tế Katya Ivkova cho biết đường cao tốc buộc phải đóng cửa hai chiều sau khi tai nạn xảy ra.

"10 người tử vong tại hiện trường và 2 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện. 46 nạn nhân đã được đưa tới các cơ sở y tế điều trị", Bộ trưởng Ivkova thông tin.

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Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc gần Yambol, Bulgaria, ngày 10/11/2026. Ảnh: Hãng thông tấn Bulgaria/AP.

Được biết, khoảng 86 phương tiện, nhiều trong số đó là xe tải hạng nặng, đã va chạm trong các vụ tai nạn xảy ra trên hai làn đường ngược chiều nhau tại cùng một địa điểm vào lúc 7 giờ sáng ngày 10/11.

Thống đốc khu vực Mihail Kasherov nói với các phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc rằng ông chưa từng thấy vụ tai nạn nghiêm trọng nào như vậy.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhưng cho biết đánh giá ban đầu chỉ ra rằng "tầm nhìn bị hạn chế do sương mù dày đặc hình thành nhanh, mặt đường ướt và tốc độ không phù hợp với điều kiện thời tiết".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đang có chuyến thăm và việc tại Bulgaria hôm 10/11, đã phải thay đổi lịch trình sau khi Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev phải đến hiện trường vụ tai nạn.

Văn phòng báo chí của Tổng thống Iliana Yotova thông báo rằng bà cũng sẽ rút ngắn thời gian tham gia Diễn đàn Hòa bình Paris và trở về Bulgaria.

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