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[GALLERY] Hyundai Creta 2027 lộ khoang nội thất tối giản, thêm bản hybrid

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Creta 2027 lộ khoang nội thất tối giản, thêm bản hybrid

Những hình ảnh chạy thử đã hé lộ nội thất Hyundai Creta 2027, xe được phát triển dựa trên nền tảng của Kona thế hệ mới với những thay đổi toàn diện về thiết kế.

Hải Nam
Những hình ảnh ghi lại quá trình vận hành thử nghiệm của Hyundai Creta thế hệ mới tại Ấn Độ vừa được kênh YouTube MRD Cars đăng tải. Mặc dù toàn bộ ngoại thất vẫn phủ kín lớp ngụy trang, góc chụp xuyên qua kính cửa sổ đã cho thấy rõ bố cục bên trong cabin. Đây là lần đầu tiên khoang nội thất của Creta 2027 lộ diện.
Những hình ảnh ghi lại quá trình vận hành thử nghiệm của Hyundai Creta thế hệ mới tại Ấn Độ vừa được kênh YouTube MRD Cars đăng tải. Mặc dù toàn bộ ngoại thất vẫn phủ kín lớp ngụy trang, góc chụp xuyên qua kính cửa sổ đã cho thấy rõ bố cục bên trong cabin. Đây là lần đầu tiên khoang nội thất của Creta 2027 lộ diện.
Về mặt kỹ thuật, thế hệ kế tiếp của Hyundai Creta 2027 được phát triển song song với mẫu Hyundai Kona mới mang mã nội bộ SX3. Vào tháng 5/2026, nguyên mẫu Kona SX3 từng xuất hiện trên đường phố Ấn Độ, kéo theo nhận định rằng dòng xe này sẽ được tinh chỉnh để phân phối tại đây dưới tên gọi Creta.
Về mặt kỹ thuật, thế hệ kế tiếp của Hyundai Creta 2027 được phát triển song song với mẫu Hyundai Kona mới mang mã nội bộ SX3. Vào tháng 5/2026, nguyên mẫu Kona SX3 từng xuất hiện trên đường phố Ấn Độ, kéo theo nhận định rằng dòng xe này sẽ được tinh chỉnh để phân phối tại đây dưới tên gọi Creta.
Đồng thời Creta 2027 mới cũng thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế khoang lái từ mẫu xe điện IONIQ 3. Loạt ảnh chụp thực tế mới nhất đã củng cố cơ sở cho thông tin này khi kiểu dáng vô-lăng, cách sắp xếp cụm màn hình và kết cấu bảng điều khiển trên Creta hoàn toàn đồng nhất với Kona SX3.
Đồng thời Creta 2027 mới cũng thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế khoang lái từ mẫu xe điện IONIQ 3. Loạt ảnh chụp thực tế mới nhất đã củng cố cơ sở cho thông tin này khi kiểu dáng vô-lăng, cách sắp xếp cụm màn hình và kết cấu bảng điều khiển trên Creta hoàn toàn đồng nhất với Kona SX3.
Sự khác biệt lớn nhất của Creta đời mới tập trung ở khu vực điều khiển trung tâm. Xe được trang bị vô lăng kiểu mới đi cùng biểu tượng bốn dấu chấm đại diện cho chữ H trong bảng mã Morse, tương tự các dòng sản phẩm gần đây của hãng xe Hàn Quốc. Cụm đồng hồ sau vô-lăng được thu gọn kích thước và bố trí cao hơn để người lái dễ quan sát.
Sự khác biệt lớn nhất của Creta đời mới tập trung ở khu vực điều khiển trung tâm. Xe được trang bị vô lăng kiểu mới đi cùng biểu tượng bốn dấu chấm đại diện cho chữ H trong bảng mã Morse, tương tự các dòng sản phẩm gần đây của hãng xe Hàn Quốc. Cụm đồng hồ sau vô-lăng được thu gọn kích thước và bố trí cao hơn để người lái dễ quan sát.
Đáng chú ý là hệ thống màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn được tách rời và đặt nổi hẳn trên bề mặt táp lô. Để tối ưu diện tích sử dụng, đội ngũ kỹ sư của Hyundai đã chuyển cần số từ bệ trung tâm lên phía sau cột vô lăng. Giải pháp sắp xếp này giúp khu vực yên ngựa giữa hai ghế trước trở nên thoáng đãng, gia tăng không gian bố trí các hộc chứa đồ.
Đáng chú ý là hệ thống màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn được tách rời và đặt nổi hẳn trên bề mặt táp lô. Để tối ưu diện tích sử dụng, đội ngũ kỹ sư của Hyundai đã chuyển cần số từ bệ trung tâm lên phía sau cột vô lăng. Giải pháp sắp xếp này giúp khu vực yên ngựa giữa hai ghế trước trở nên thoáng đãng, gia tăng không gian bố trí các hộc chứa đồ.
Bảng táp lô cũng được làm phẳng theo phương ngang kết hợp cùng khe gió điều hòa mảnh mai, tạo nên diện mạo gọn gàng và hiện đại hơn hẳn kiểu màn hình đôi 10,25 inch liền khối trên đời xe hiện tại. Các nguyên mẫu trước đó cho thấy xe có thể sử dụng hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect, hàng ghế sau thiết kế rộng rãi hơn bản hiện tại...
Bảng táp lô cũng được làm phẳng theo phương ngang kết hợp cùng khe gió điều hòa mảnh mai, tạo nên diện mạo gọn gàng và hiện đại hơn hẳn kiểu màn hình đôi 10,25 inch liền khối trên đời xe hiện tại. Các nguyên mẫu trước đó cho thấy xe có thể sử dụng hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect, hàng ghế sau thiết kế rộng rãi hơn bản hiện tại...
Về ngoại thất, Hyundai Creta thế hệ mới sở hữu kiểu dáng vuông vức hơn với đường nóc phẳng, kính chắn gió phía sau dựng đứng và thân xe có vẻ rộng hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, kết hợp các chi tiết trang trí dạng khối.
Về ngoại thất, Hyundai Creta thế hệ mới sở hữu kiểu dáng vuông vức hơn với đường nóc phẳng, kính chắn gió phía sau dựng đứng và thân xe có vẻ rộng hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, kết hợp các chi tiết trang trí dạng khối.
Hệ thống chiếu sáng dự kiến tiếp tục sử dụng thiết kế phân tầng, gồm dải đèn LED định vị ban ngày mảnh phía trên và cụm đèn pha chính đặt thấp hơn. Cảm biến radar được bố trí ở khu vực trung tâm phía dưới đầu xe, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 trên các phiên bản cao cấp.
Hệ thống chiếu sáng dự kiến tiếp tục sử dụng thiết kế phân tầng, gồm dải đèn LED định vị ban ngày mảnh phía trên và cụm đèn pha chính đặt thấp hơn. Cảm biến radar được bố trí ở khu vực trung tâm phía dưới đầu xe, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 trên các phiên bản cao cấp.
Ở hai bên thân xe, Creta thế hệ mới được trang bị mâm hợp kim thiết kế lại và gương chiếu hậu tích hợp camera 360 độ. Một số nguyên mẫu trước đó còn xuất hiện với tay nắm cửa dạng phẳng. Phía sau xe có cụm đèn hậu với ba dải LED nằm ngang ở mỗi bên, kính hậu rộng và cánh lướt gió trên nóc.
Ở hai bên thân xe, Creta thế hệ mới được trang bị mâm hợp kim thiết kế lại và gương chiếu hậu tích hợp camera 360 độ. Một số nguyên mẫu trước đó còn xuất hiện với tay nắm cửa dạng phẳng. Phía sau xe có cụm đèn hậu với ba dải LED nằm ngang ở mỗi bên, kính hậu rộng và cánh lướt gió trên nóc.
Hiện thông số kỹ thuật về động cơ của Creta thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó tại châu Âu, Kona SX3 dự kiến được trang bị hệ truyền động hybrid 1.6L chia sẻ từ Kia Seltos, đi kèm tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh có sự hỗ trợ của mô-tơ điện.
Hiện thông số kỹ thuật về động cơ của Creta thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó tại châu Âu, Kona SX3 dự kiến được trang bị hệ truyền động hybrid 1.6L chia sẻ từ Kia Seltos, đi kèm tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh có sự hỗ trợ của mô-tơ điện.
Video: Hyundai Creta 2027 lần đầu lộ diện bản chạy thử.
Hải Nam
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