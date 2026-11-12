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Quân sự - Thế giới

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đệ đơn từ chức

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đã đệ đơn từ chức lên Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR).

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, 39 tuổi, con trai của cựu Tổng thống Joko Widodo, đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) tại tòa nhà Quốc hội ở Jakarta hôm 12/11.

Ông Raka không đưa ra bình luận nào khi rời khỏi cuộc họp.

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Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka rời tòa nhà Quốc hội ở Jakarta, Indonesia, sau khi nộp đơn từ chức ngày 12/11/2026. Ảnh: AP/Tatan Syuflana.

“Trong chính trường luôn có những biến động, đó là điều bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto, đặc biệt là các chương trình phục vụ lợi ích của đông đảo người dân”, cựu Tổng thống Widodo phát biểu với báo giới từ quê nhà ở Solo.

Theo Hiến pháp Indonesia, chức vụ Phó Tổng thống Indonesia sẽ để trống cho đến khi MPR bầu ra người thay thế từ hai ứng viên do Tổng thống đề cử trong vòng 60 ngày.

Trước đó, ông Raka đã đề nghị từ chức trong một cuộc gặp với Tổng thống Prabowo Subianto hôm 10/11.

Tháng trước, Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng các bằng cấp học vấn của ông Raka không đáp ứng được các yêu cầu tranh cử.

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