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Quân sự - Thế giới

Vụ sập tòa nhà ở New York qua lời kể nhân chứng

Những người sống sót trong vụ sập nhà ở Brooklyn, New York, Mỹ, khiến 8 người thiệt mạng đã bật khóc khi kể lại vụ việc.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ sập toà nhà 3 tầng ở Brooklyn, New York, chiều 11/11 (giờ địa phương) đã khiến 8 người thiệt mạng. Trong số những người tử vong có 2 trẻ em, 9 và 10 tuổi. 18 người khác bị thương, bao gồm 4 lính cứu hỏa.

Các quan chức thành phố New York, từ thanh tra xây dựng đến công tố viên, cho biết cuộc điều tra nguyên nhân khiến tòa nhà sụp đổ khi công nhân đang làm việc tại một công trường xây dựng liền kề đang được tiến hành.

Trong một cuộc họp báo hôm 13/11, những người sống sót trong vụ sập nhà đã bật khóc khi kể lại vụ việc.

“Khi họ đưa tôi ra khỏi tòa nhà, tôi có thể thấy những người hàng xóm của mình được đưa ra ngoài trên cáng”, Ciahola Lawrence, người sống trong tòa nhà chung cư kế bên tòa nhà bị sập, cho hay. Bức tường chung giữa hai tòa nhà đã bị xé toạc, để lộ một vực sâu đầy bụi và mảnh vụn bên dưới.

“Chúng tôi không đáng phải chịu đựng điều này”, bà Lawrence bật khóc.

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Hiện trường vụ sập nhà ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP/Ryan Murphy.

Hôm 11/11, Mamadou Mouctar Balde ra ngoài mua thực phẩm, để lại người vợ đang mang thai và hai người bạn cùng phòng là Mamadou N'Diaye, 31 tuổi, và Mamadou Barry, 23 tuổi, ở nhà. Barry đang nấu ăn còn N'Diaye thì ngủ trên ghế sofa.

Khi trở về, Balde thấy lính cứu hỏa, cảnh sát và hàng xóm đang tụ tập bên ngoài và cho rằng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, một người phụ nữ nói với anh rằng một tòa nhà đã bị sập.

“Tôi không thấy vợ mình. Tôi không thấy hai người bạn của mình. Tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa”, Balde nhớ lại, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của N'Diaye và Barry khi đang tìm kiếm trong đống đổ nát. Vợ của Balde, Fatoumata Bah, được đưa ra khỏi đống đổ nát sau gần 2 tiếng rưỡi bị mắc kẹt dưới một đống gỗ và gạch. Bah bị thương nặng, nhưng cả cô và đứa con chưa chào đời đều ổn, Balde cho biết.

Cảnh sát New York xác định danh tính những người khác thiệt mạng là Nicole Daniela Salvada Rodriguez, 9 tuổi; Juan Daniel Salvada Guzman, 31 tuổi; Kevin Santiago Reyes Gonzalez, 10 tuổi; Gabriel Siguencia, 22; Edgar Sapon, 26 tuổi; và Jose Luis Caguana Cosquillo, 26 tuổi.

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