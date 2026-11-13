Bệnh viện ở Dải Gaza bị tấn công, 6 người thiệt mạng

Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc không kích của Israel nhằm vào một bệnh viện ở dải đất này đã khiến 6 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza cho biết, Israel đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trong những bệnh viện chính vẫn đang hoạt động ở Dải Gaza hôm 12/11, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một bác sĩ phẫu thuật và một bé trai 13 tuổi.

"Cuộc oanh kích đã nhắm vào khu phẫu thuật của bệnh viện. Hình ảnh cho thấy nhiều phòng bệnh và phòng mổ bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy, mảnh vỡ vương vãi khắp giường bệnh. Ít nhất 28 người bị thương", cơ quan y tế Gaza thông tin.

Các nhân viên y tế thu dọn thiết bị tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, Dải Gaza, sau khi nơi này bị tấn công ngày 12/11/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

"Trong số những người thiệt mạng có bác sĩ Rizk Abu Shaira, một bác sĩ phẫu thuật tổng quát, và ít nhất hai bệnh nhân, bao gồm một bé trai 13 tuổi", cơ quan y tế Gaza cho biết thêm.

Bác sĩ phẫu thuật người Anh Goher Rahbour, người đang làm tình nguyện tại Bệnh viện Nasser, cho biết cuộc tấn công xảy ra ngay sau nửa đêm và làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà.

Theo Ahmed al-Farra, một bác sĩ kiêm Giám đốc bệnh viện, không có cảnh báo nào được đưa ra trước cuộc tấn công, nhưng quân đội Israel nói rằng họ đã cảnh báo "nhiều lần, kể cả gần đây, rằng các hoạt động quân sự tại bệnh viện phải dừng lại".

Quân đội Israel khẳng định rằng cuộc tấn công vào Bệnh viện Nasser ở phía Nam Gaza là nhằm vào một chỉ huy Hamas và các chiến binh khác. Vị chỉ huy được xác định không nằm trong số những người thiệt mạng.