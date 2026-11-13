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Quân sự - Thế giới

Tai nạn xe khách ở Nepal, nhiều người thương vong

Một chiếc xe khách đã lao khỏi đường núi ở Nepal, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, một chiếc xe chở khách đã lao khỏi đường núi ở Nepal vào ngày 12/11, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Chiếc xe lao khoảng 700 mét khỏi mặt đường trước khi dừng lại trên một sườn dốc gần làng Bhimphedi, cách thủ đô Kathmandu khoảng 60 km về phía Tây Nam", nguồn tin cho hay.

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Các hành khách bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Hetauda sau khi một chiếc xe khách lao ra khỏi đường núi ở Bhimphedi, cách Kathmandu khoảng 60 km về phía Tây Nam, Nepal, ngày 12/11/2026. Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal/ AP.

Cảnh sát từ một đồn gần đó đã kịp thời đưa những người sống sót đến bệnh viện để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định, nhưng cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Tuần này, Nepal đang diễn ra lễ hội Tihar và nhiều người dân di chuyển về quê để sum họp cùng gia đình.

Theo AP, các vụ tai nạn xe buýt ở Nepal chủ yếu do đường sá và phương tiện xuống cấp, trong khi phần lớn quốc gia này có địa hình núi non hiểm trở với nhiều tuyến đường hẹp.

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