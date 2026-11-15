Nguyên nhân vụ lật xe buýt ở Colombia, nhiều người thương vong

Một chiếc xe buýt đã bị lật trên đường cao tốc ở Tây Nam Colombia, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

AP dẫn thông báo của Cảnh sát Quốc gia Colombia cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Garzon - Neiva vào ngày 14/11 (giờ địa phương).

"Chiếc xe buýt, khởi hành từ cộng đồng San Vicente thuộc tỉnh Caqueta và đang trên đường đến thủ đô Bogota, đã bị lật trên đường cao tốc ở tỉnh Huila, Tây Nam Colombia, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ hỗ trợ hành khách bị thương và nhiều người bật khóc bên cạnh chiếc xe buýt bị lật.

Danh tính nạn nhân đang được xác định.

Chiếc xe buýt gặp nạn sau đó đã được di chuyển khỏi đường và giao thông được khôi phục.

Báo cáo của cảnh sát cho biết các nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định chính xác hoàn cảnh chiếc xe buýt bị lật ở tỉnh Huila. Tuy nhiên, theo một báo cáo của cảnh sát, tài xế có thể đã ngủ gật trong giây lát khi đang lái xe, dẫn đến vụ tai nạn.

Đại tá Edwin Correa nêu trong báo cáo rằng các tài xế phải đảm bảo họ đã “nghỉ ngơi đầy đủ trước khi bắt đầu một hành trình”.