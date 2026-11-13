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Quân sự - Thế giới

Nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và hai Đặc phái viên Mỹ

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai Đặc phái viên Mỹ đã diễn ra tại Điện Kremlin.

An An (T.H)

Ngày 12/11, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với hai Đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga.

Cuộc gặp diễn ra 1 ngày sau khi vòng đàm phán ba bên mới nhất giữa Nga, Mỹ và Ukraine kết thúc tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo AP, cuộc thảo luận diễn ra trong khoảng 2 giờ.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP/Pavel Bednyakov.

Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Putin mở đầu cuộc thảo luận bằng việc nhờ các Đặc phái viên Mỹ chuyển lời cảm ơn của ông tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã tạo điều kiện cho cuộc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine, đồng thời ghi nhận những tiến triển trong các vấn đề nhân đạo.

Tiếp nối vấn đề nhân đạo, ông Putin đề xuất tổ chức một chiến dịch nhân đạo chung giữa Nga và Ukraine tại thành phố Kostiantynivka.

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Vòng đàm phán ba bên mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào ngày 10 - 11/11/2026. Ảnh: AP/Altaf Qadri/Pool.

Liên quan đến vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow không loại trừ khả năng xem xét sự tham gia của các nước này ở giai đoạn sau. Ông cho biết thêm, để châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, trước hết họ phải chỉ định một đại diện.

Moscow tuyên bố sẵn sàng xem xét các đề xuất hòa bình cụ thể của châu Âu nhưng chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào.

Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến các hoạt động giao tranh lập tức tái diễn.

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