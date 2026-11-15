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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ nổ bom ở Syria, một em nhỏ thiệt mạng

Thiết bị nổ được cài bên trong một chiếc xe ở ngoại ô thủ đô Syria đã phát nổ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Đài truyền hình nhà nước và Bộ Nội vụ Syria cho biết, vụ nổ bom xảy ra ở vùng ngoại ô Jaramana phía Nam Damascus, gần một nhà máy sản xuất pin, vào tối 14/11.

"Thiết bị nổ bên trong một chiếc xe đã phát nổ, khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có 1 em nhỏ, và ít nhất 1 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

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Trong ảnh là hiện trường vụ nổ tại một quán cà phê gần khu phức hợp tòa án chính ở Damascus, Syria, ngày 2/7/2026 Ảnh: AP/Ghaith Alsayed.

Theo Bộ Nội vụ Syria, lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực sau khi vụ nổ xảy ra và bắt đầu mở cuộc điều tra.

Nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Damascus và vùng ngoại ô trong những tháng gần đây.

Đầu tháng 7/2026, vụ nổ xảy ra tại một quán cà phê nổi tiếng ở thủ đô Damascus, Syria, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Vào tháng 8/2026, một vụ nổ đã làm rung chuyển con phố thương mại sầm uất ở Jaramana, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương.

Được biết, Jaramana là nơi sinh sống của một lượng lớn người dân thuộc cộng đồng thiểu số tôn giáo Druze. Khu vực này đối mặt với tình trạng căng thẳng giữa một số thành viên cộng đồng và người Hồi giáo Sunni ủng hộ Chính phủ hiện tại của đất nước.

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