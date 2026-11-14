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Hyundai Elantra 2027 sắp đến Mỹ - thiết kế "lột xác", thêm động cơ hybrid

Số hóa - Xe

Hyundai Elantra 2027 sắp đến Mỹ - thiết kế "lột xác", thêm động cơ hybrid

Hyundai Elantra 2027 được kỳ vọng sớm ra mắt thị trường Mỹ với thiết kế hoàn toàn mới, kèm nội thất hiện đại và hệ truyền động hybrid cải thiện hiệu suất.

Tâm Võ
Hyundai Elantra thế hệ thứ tám được kỳ vọng sớm ra mắt thị trường Mỹ dưới dạng phiên bản 2027, với thiết kế hoàn toàn mới, nội thất hiện đại và hệ truyền động hybrid cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận thời điểm giới thiệu chính thức.
Hyundai Elantra thế hệ thứ tám được kỳ vọng sớm ra mắt thị trường Mỹ dưới dạng phiên bản 2027, với thiết kế hoàn toàn mới, nội thất hiện đại và hệ truyền động hybrid cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận thời điểm giới thiệu chính thức.
Trong bản cập nhật danh mục sản phẩm đời 2027, Hyundai liệt kê Elantra với dòng chú thích “Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau”. Động thái này làm dấy lên khả năng mẫu sedan hạng C sẽ sớm được giới thiệu tại Mỹ với thiết kế thế hệ mới, thay vì chỉ tiếp tục phân phối phiên bản hiện hành.
Trong bản cập nhật danh mục sản phẩm đời 2027, Hyundai liệt kê Elantra với dòng chú thích “Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau”. Động thái này làm dấy lên khả năng mẫu sedan hạng C sẽ sớm được giới thiệu tại Mỹ với thiết kế thế hệ mới, thay vì chỉ tiếp tục phân phối phiên bản hiện hành.
Trước đó, Hyundai Elantra thế hệ thứ tám đã ra mắt toàn cầu với diện mạo được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Art of Steel. Ngoại thất mang phong cách góc cạnh hơn, nổi bật với các đường nét sắc sảo, chiều dài cơ sở tăng và thân xe rộng hơn. Tùy phiên bản, xe sử dụng bộ mâm kích thước 16 hoặc 18 inch.
Trước đó, Hyundai Elantra thế hệ thứ tám đã ra mắt toàn cầu với diện mạo được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Art of Steel. Ngoại thất mang phong cách góc cạnh hơn, nổi bật với các đường nét sắc sảo, chiều dài cơ sở tăng và thân xe rộng hơn. Tùy phiên bản, xe sử dụng bộ mâm kích thước 16 hoặc 18 inch.
Khoang nội thất của xe cũng được thiết kế lại theo hướng hiện đại và cao cấp hơn, với nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến Hyundai Sonata. Điểm nhấn là hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect, tích hợp trợ lý AI, kho ứng dụng và khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Hyundai vẫn duy trì các nút bấm và núm xoay vật lý cho một số chức năng điều khiển.
Khoang nội thất của xe cũng được thiết kế lại theo hướng hiện đại và cao cấp hơn, với nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến Hyundai Sonata. Điểm nhấn là hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect, tích hợp trợ lý AI, kho ứng dụng và khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Hyundai vẫn duy trì các nút bấm và núm xoay vật lý cho một số chức năng điều khiển.
Tại Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2027 thế hệ mới có hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 147 mã lực và hệ thống hybrid 1.6L cho tổng công suất 155 mã lực. Đáng chú ý, bản hybrid mạnh hơn 17 mã lực so với thế hệ trước.
Tại Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2027 thế hệ mới có hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 147 mã lực và hệ thống hybrid 1.6L cho tổng công suất 155 mã lực. Đáng chú ý, bản hybrid mạnh hơn 17 mã lực so với thế hệ trước.
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được cải thiện. Theo số liệu tại Hàn Quốc, Elantra hybrid mới sử dụng mâm 17 inch đạt mức tiêu thụ ước tính khoảng 4,7 lít/100 km, so với 5,2 lít/100 km của phiên bản tiền nhiệm, tương đương mức cải thiện 10,4%.
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được cải thiện. Theo số liệu tại Hàn Quốc, Elantra hybrid mới sử dụng mâm 17 inch đạt mức tiêu thụ ước tính khoảng 4,7 lít/100 km, so với 5,2 lít/100 km của phiên bản tiền nhiệm, tương đương mức cải thiện 10,4%.
Dù vậy, các thông số trên chỉ áp dụng cho thị trường Hàn Quốc. Hyundai chưa xác nhận cấu hình động cơ, danh mục phiên bản, giá bán cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn EPA dành cho mẫu xe sedan Elantra 2027 tại Mỹ.
Dù vậy, các thông số trên chỉ áp dụng cho thị trường Hàn Quốc. Hyundai chưa xác nhận cấu hình động cơ, danh mục phiên bản, giá bán cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn EPA dành cho mẫu xe sedan Elantra 2027 tại Mỹ.
Việc chuẩn bị đưa Elantra thế hệ mới đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh mẫu sedan này duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Trong tháng 10/2026, doanh số Elantra đạt 12.011 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, mẫu xe đạt 140.614 xe, tăng 11%. Mức tăng trưởng này vượt Hyundai Tucson và Santa Fe, hai mẫu SUV đều ghi nhận mức tăng 6% trong cùng giai đoạn.
Việc chuẩn bị đưa Elantra thế hệ mới đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh mẫu sedan này duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Trong tháng 10/2026, doanh số Elantra đạt 12.011 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, mẫu xe đạt 140.614 xe, tăng 11%. Mức tăng trưởng này vượt Hyundai Tucson và Santa Fe, hai mẫu SUV đều ghi nhận mức tăng 6% trong cùng giai đoạn.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Hyundai Elantra thế hệ thứ 8.
Tâm Võ
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