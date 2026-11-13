Diễn biến vụ nổ súng tại thủ đô nước Mỹ

Một vụ nổ súng xảy ra tại thủ đô Washington D.C, Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

AP dẫn lời Jeffery Carroll, quyền trưởng cảnh sát Sở Cảnh sát Thủ đô, cho biết Matt Lambert, một bác sĩ 55 tuổi, đã bắn tử vong người quản lý tòa nhà trong một phòng tập thể dục đông người hôm 12/11. Sau khi gây án, Matt bỏ trốn và bắn thêm 4 người khác từ sân thượng chỉ trong vài phút.

3 người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, còn người thứ tư vẫn trong tình trạng nguy kịch vào cuối buổi chiều ngày 12/11.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ xả súng xảy ra tại thủ đô Washington D.C, Mỹ, ngày 12/11/2026. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Cảnh sát cho hay, người đàn ông thiệt mạng tại phòng tập VIDA ở tầng trệt đã được xác định là James Stuart, 46 tuổi, quản lý tòa nhà.

"Matt Lambert đã tự sát khi đang cố thủ trong căn hộ của mình", cảnh sát thông tin.

Theo hồ sơ tòa án, Matt Lambert đã vướng vào một vụ kiện tụng gay gắt với ban quản lý về vấn đề nấm mốc và độ ẩm trong căn hộ trên tầng 7 trong tòa nhà của ông.

Nguồn tin cho biết thêm, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng tại Logan Circle, cách Nhà Trắng khoảng 1,6 km về phía Bắc. Phần lớn khu phố trên đường 15th Street Northwest đã bị phong tỏa khi cảnh sát kêu gọi người dân tạm thời tránh xa khu vực này, bao gồm phòng tập VIDA Fitness, nhà thờ St. Luke's Episcopal, các khu dân cư và cửa hàng Whole Foods. Các trường học cũng bị đóng cửa.

“Đã có một cuộc tranh chấp kéo dài giữa nghi phạm trong vụ án này và ban quản lý liên quan đến các vấn đề bảo trì, nấm mốc và những vấn đề tương tự. Chúng tôi tin rằng nó có liên quan đến vụ xả súng”, quyền cảnh sát trưởng Jeffery Carroll nói.

Vụ việc vẫn đang được điều tra.