Indonesia tìm nhà báo mất tích trên đường đến đảo núi lửa

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm 8 người mất tích trên biển khi đang trên đường đến đảo Anak Krakatau để đưa tin về vụ phun trào núi lửa.

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 9/9 cho biết lực lượng cứu hộ Indonesia đang tìm kiếm 8 người mất tích trên biển khi đang trên đường hướng tới đảo núi lửa Anak Krakatau.

Ông Al Amrad, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ tỉnh Banten, cho biết một chiếc thuyền cao tốc chở 5 nhà báo, 2 thành viên thủy thủ đoàn và 1 hướng dẫn viên đã mất liên lạc sau khi rời Carita, một thị trấn ven biển thuộc tỉnh Banten, để đến hòn đảo núi lửa ở eo biển Sunda.

"Tin nhắn cuối cùng từ con thuyền được người thân của một nhà báo trên tàu nhận được vào lúc 18h13 chiều 7/9, thông báo rằng nhóm này đã đến vùng biển xung quanh Anak Krakatau. Kể từ đó, không ai còn nghe tin tức gì về họ nữa", ông Amrad cho hay.

Núi lửa Anak Krakatau. Ảnh: Badan Geologi/AP.

Được biết, 5 nhà báo người Indonesia này làm việc cho hãng thông tấn nhà nước Antara của Indonesia, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Merdeka của Indonesia và iNews, trong khi người thứ 5 là nhiếp ảnh gia tự do.

Vị trí cuối cùng được biết đến của họ là cách bờ khoảng 18,5 km. Ông Amrad cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, được triển khai từ ngày 8/9, “vẫn chưa thể liên lạc được với nhóm người này hoặc xác định được vị trí của họ”.

Vụ phun trào ban đầu của núi lửa Anak Krakatau đã kết thúc vào ngày 6/9, nhưng nó vẫn tiếp tục phun trào gián đoạn.

"Núi lửa Anak Krakatau phun trào đã khiến sân bay phải đóng cửa vào ngày 6 và 7/9, làm gián đoạn gần 2.961 chuyến bay, trong đó có 622 chuyến bay quốc tế, và ảnh hưởng đến khoảng 341.000 hành khách", nguồn tin cho hay.

Chính quyền cũng cho phép các trường học ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi tro núi lửa tạm thời chuyển sang học trực tuyến để giảm thiểu sự tiếp xúc của học sinh với tro bụi.

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