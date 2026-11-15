Ba tàu chở dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 3 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy ở khu vực eo biển Hormuz.

Theo AP, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo từ IRGC ngày 14/11 cho biết, 3 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy ở khu vực eo biển Hormuz.

IRGC thông báo, các tàu này đã tắt hệ thống định vị và radar nhằm tránh bị phát hiện khi cố gắng đi qua "tuyến đường không được cho phép".

Một số tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

"Hai tàu chở dầu, đã tắt hệ thống radar, định vị và đang bí mật cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng một tuyến đường trái phép, đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi. Tàu chở dầu còn lại đang di chuyển qua khu vực nguy hiểm và bị cấm ở phía Đông eo biển Hormuz cũng bốc cháy và phải dừng lại sau khi va phải thủy lôi", trích thông báo của IRGC.

Báo cáo không nêu chi tiết về thương vong, tàu chở dầu mang cờ nước nào hoặc điểm đến của chúng.

IRGC cảnh báo rằng các tàu sử dụng tuyến đường qua eo biển mà không có sự chấp thuận của Iran sẽ phải đối mặt với "số phận" tương tự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026