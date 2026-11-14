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[GALLERY] Cuộc sống thường nhật của người dân khắp thế giới

Quân sự - Thế giới

[GALLERY] Cuộc sống thường nhật của người dân khắp thế giới

Hãng AP đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường hiện tại của người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới.

An An (Theo AP)
Một công nhân đun sôi mật để làm đường tại xưởng của mình ở Peshawar, Pakistan, ngày 2/11/2026. Ảnh: AP/Muhammad Sajjad.
Một công nhân đun sôi mật để làm đường tại xưởng của mình ở Peshawar, Pakistan, ngày 2/11/2026. Ảnh: AP/Muhammad Sajjad.
Người bán hàng chờ khách trong khi một phụ nữ đi bộ dưới trời mưa tại khu chợ chính truyền thống ở Tehran, Iran, ngày 7/11/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.
Người bán hàng chờ khách trong khi một phụ nữ đi bộ dưới trời mưa tại khu chợ chính truyền thống ở Tehran, Iran, ngày 7/11/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.
Một người nông dân hái hoa cúc vạn thọ để kết vòng hoa trang trí cho lễ hội Tihar ở ngoại ô Kathmandu, Nepal, ngày 6/11/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.
Một người nông dân hái hoa cúc vạn thọ để kết vòng hoa trang trí cho lễ hội Tihar ở ngoại ô Kathmandu, Nepal, ngày 6/11/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.
Đoàn tàu đang di chuyển qua dãy Harz gần Brocken, đỉnh núi cao nhất của dãy, gần Wernigerode, Đức, ngày 5/11/2026. Ảnh: AP/Matthias Schrader.
Đoàn tàu đang di chuyển qua dãy Harz gần Brocken, đỉnh núi cao nhất của dãy, gần Wernigerode, Đức, ngày 5/11/2026. Ảnh: AP/Matthias Schrader.
Finnley Ewing dọn bùn trên đường phố tại khu nhà mình sau khi bão đi qua, tại Durango, Colorado, Mỹ, ngày 2/11/2026. Ảnh: AP/Gregory Bull.
Finnley Ewing dọn bùn trên đường phố tại khu nhà mình sau khi bão đi qua, tại Durango, Colorado, Mỹ, ngày 2/11/2026. Ảnh: AP/Gregory Bull.
Murid Akhziq chuẩn bị nấu ăn trong ngôi nhà đã bị hư hại tại thành phố Gaza ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.
Murid Akhziq chuẩn bị nấu ăn trong ngôi nhà đã bị hư hại tại thành phố Gaza ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.
An An (Theo AP)
#Cuộc sống thường nhật của người dân #khoảnh khắc đời thường của người dân #cuộc sống người dân #Pakistan #Iran #Mỹ

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