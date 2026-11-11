Nhân chứng kể lại vụ nổ lớn tại nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, vụ nổ lớn và hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy thép ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ lớn và hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy thép ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/11 đã khiến 16 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Vụ cháy tại nhà máy HABAS ở Aliaga, tỉnh Izmir, cũng khiến 13 người bị thương, trong đó có hai người trong tình trạng nguy kịch", Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các.

“Các cuộc điều tra đã được tiến hành liên quan đến vụ nổ này. Nguyên nhân và hoàn cảnh vụ việc cũng như những ai phải chịu trách nhiệm sẽ được làm rõ”, ông Erdogan nói tiếp.

Khói bốc lên sau vụ nổ tại nhà máy thép HABAS ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/11/2026. Ảnh: Ali Ihsan Ciftci/IHA/AP.

Thống đốc tỉnh, ông Suleyman Elban, cho biết một cần cẩu đã rơi vào lò nung khi đang thay thế nồi hơi, gây ra vụ nổ tại nhà máy thép gần đó. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 200 công nhân đang làm việc tại khu vực này.

Trước đó, kênh truyền hình NTV đã phát sóng hình ảnh ngay sau vụ nổ, cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên bên trong nhà máy và cột khói cao bốc lên.

“Mặt đất rung chuyển. Cảm giác rất dữ dội”, nhân chứng Nuri Ali Ulker kể lại.

Một nhân chứng khác, Deniz Ulker, cho biết vụ nổ “giống như lớp vỏ Trái đất đang dịch chuyển bên dưới chúng tôi. Tôi tưởng đó là động đất”, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci cho biết các đội cứu hộ đã nỗ lực dập lửa, đồng thời tìm kiếm các nạn nhân.

“Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện và tình trạng sức khỏe của họ đang được theo dõi sát sao”, Bộ trưởng Ciftci viết trên mạng xã hội.

Văn phòng Thống đốc cho biết nhà chức trách đã mở cuộc điều tra và Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek cho biết 4 công tố viên đã được chỉ định phụ trách vụ việc.

Hãng Demiroren đưa tin 5 người đã bị tạm giữ liên quan đến vụ nổ.

Theo AP, nhà máy HABAS được thành lập năm 1987 và có công suất sản xuất 4,5 triệu tấn thép mỗi năm, theo trang web của công ty.