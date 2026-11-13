5 lần mất con, 32 ngày giữ thai, hai cuộc cấp cứu giành sự sống cho mẹ và con

32 ngày giữ thai, một cuộc cấp cứu sơ sinh và băng huyết sau sinh. Hành trình của mẹ Linh và bé Gấu là cuộc chiến giành sự sống cho cả mẹ và con.

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã thành công hai cuộc chiến giành sự sống cho hai mẹ con sản phụ 5 lần mất con, 32 ngày giữ thai trong hiểm nguy.

Trẻ được cấp cứu ngay khi ra đời - Ảnh BVCC

32 ca trực – 32 ngày giành sự sống cho thai nhi

Sau nhiều năm mong mỏi có thêm người con thứ hai, bệnh nhân Linh đã trải qua năm lần mất thai hoặc sinh non ở tuổi thai từ 18 đến 27 tuần. Những đứa trẻ đã thành hình, những hy vọng tưởng như đã ở rất gần, rồi lại khép lại trong mất mát. Vì thế, khi mang thai lần này, niềm vui của gia đình luôn đi cùng nỗi lo: liệu những ngày đau lòng ấy có trở lại?

Ở tuần thai thứ 12,TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa đã thực hiện khâu vòng cổ tử cung cho bệnh nhân Linh. Thai kỳ được theo dõi, thăm khám và điều trị sát sao. Thế nhưng, ngày 17/5/2026, khi mới 21 tuần 1 ngày, bệnh nhân vẫn phải nhập viện vì nguy cơ sinh non rất cao. Cổ tử cung ngắn, màng ối có dấu hiệu phồng, đặt ê-kíp trước một tình huống đặc biệt khó khăn.

Thai nhi khi ấy ước tính chỉ khoảng 400 gram. Nếu chào đời ở thời điểm này, cơ hội sống và nuôi dưỡng thành công vô cùng mong manh.

Với gia đình từng trải qua nhiều lần mất mát, nguy cơ ấy gợi lại những ký ức đau lòng. Còn với ê-kíp điều trị tại PhenikaaMec, mục tiêu là kéo dài thai kỳ thêm từng ngày, đồng thời bảo đảm an toàn cho người mẹ.

Hai cuộc chiến cấp cứu trong ca mổ cho cả mẹ và con - Ảnh BVCC

Mỗi ngày giữ thai là thêm một cơ hội cho con

TS.BS Nguyễn Thị Sim cho biết, với nhiều người, 32 ngày chỉ là hơn một tháng, có thể trôi qua rất nhanh. Nhưng với đội ngũ chăm sóc bệnh nhân Linh, đó là 32 ngày đêm nối tiếp nhau của những ca trực mà không ai biết chắc biến cố sẽ xảy đến lúc nào.

Trong 32 ngày nằm viện, tình trạng người mẹ được theo dõi sát, từ diễn biến ra máu, cơn co tử cung, nguy cơ nhiễm trùng đến dấu hiệu chuyển dạ và tình trạng thai nhi. Các chuyên khoa phối hợp đánh giá liên tục để xác định liệu việc tiếp tục giữ thai còn nằm trong giới hạn an toàn hay không.

Mỗi ca trực là một lần bàn giao tình trạng người mẹ và thai nhi, cùng những phương án sẵn sàng ứng phó nếu biến cố xảy ra. Thêm một đêm chưa chuyển dạ, thêm một ngày thai nhi được phát triển trong bụng mẹ là những kết quả quý giá đối với gia đình và đội ngũ điều trị.

Tám ngày cuối trước sinh, bệnh nhân nhiều lần ra máu âm đạo. Ê-kíp phải kiểm soát chảy máu, theo dõi sát và truyền chế phẩm máu.

Hồi sức cấp cứu cho trẻ sinh non ngay khi sinh - Ảnh BVCC

Theo thông tin điều trị được cung cấp, trong giai đoạn này bệnh nhân nhận 11 đơn vị khối hồng cầu, mỗi đơn vị 350 ml, cùng 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, mỗi đơn vị 250 ml — tổng cộng 16 đơn vị chế phẩm máu, khoảng 5,1 lít thể tích chế phẩm được truyền. Đây không phải là số đo lượng máu đã mất.

Mỗi ngày giữ thai thêm đều có thể cải thiện cơ hội của em bé, nhưng nguy cơ với người mẹ cũng đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Nguyên tắc xuyên suốt của ê-kíp là không giữ thai bằng mọi giá. Mỗi ngày thai nhi được trưởng thành thêm phải được cân nhắc cùng nguy cơ đối với người mẹ.

Mẹ kangaroo con - Ảnh BVCC

Thai 25 tuần 5 ngày: hai cuộc cấp cứu diễn ra đồng thời

Ngày 18/6/2026, khi thai được 25 tuần 5 ngày, cơn co tử cung mạnh lên, đầu thai nhi xuống thấp. Ê-kíp quyết định cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung, chấm dứt việc giữ thai.

Bé Gấu, một bé gái nặng 750 gram, chào đời sau 32 ngày được theo dõi và điều trị trong bụng mẹ.

Nhưng ngay sau sinh, hai tình huống cấp cứu xảy ra đồng thời. Đội ngũ Sơ sinh tiếp nhận, hồi sức trẻ sinh cực non; người mẹ bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Sản khoa, Gây mê hồi sức và các bộ phận hỗ trợ phối hợp xử trí, trong đó có chèn bóng buồng tử cung và truyền thêm hai đơn vị chế phẩm máu sau sinh. Người mẹ được cứu sống, bảo tồn tử cung.

Theo dõi chăm sóc trẻ sinh non kéo dài trong 52 ngày - Ảnh BVCC

52 ngày chăm sóc sơ sinh, từ 750 gram đến ngày về nhà

Sau cuộc cấp cứu, bé Gấu bắt đầu hành trình chăm sóc chuyên sâu tại khoa Sơ sinh. Người mẹ xuất viện ngày 24/6/2026, nhưng 12 ngày sau trở lại bệnh viện, nhập khoa Sơ sinh để ấp con, chăm sóc và đồng hành cùng bé.

Sau 52 ngày điều trị tại khoa Sơ sinh, ngày 6/9/2026, bé Gấu đạt 2,6 kg và được trở về nhà cùng mẹ. Trong lần trở lại thăm bệnh viện mới đây, bé đã nặng 5,2 kg.

Niềm vui của sản phụ và y bác sĩ khi hai mẹ con đã khỏe mạnh và được ra viện - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh, đằng sau hành trình ấy là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ Sản khoa, Y học bào thai, Siêu âm, Vi sinh, Di truyền, Dược lâm sàng, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Truyền máu đến Sơ sinh và điều dưỡng. Các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có giải trình tự gen metagenomic nhằm nhận diện vi khuẩn trong mẫu dịch âm đạo, được phối hợp phục vụ quá trình đánh giá và điều trị.

Với gia đình chị Linh, ngày bé Gấu trở về nhà là niềm hạnh phúc sau nhiều năm mất mát.

Mời quý độc giả theo dõi video: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng