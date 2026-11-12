Nhóm liên kết với IS sát hại hàng chục dân thường ở Congo

Một nhóm vũ trang có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cộng đồng hẻo lánh ở Congo.

AP dẫn thông tin từ các tổ chức giám sát nhân quyền và xã hội dân sự ngày 11/11 cho biết, các cuộc tấn công do ADF - một nhóm vũ trang có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - thực hiện tại 8 địa điểm hẻo lánh thuộc Mambasa, tỉnh Ituri (Congo), gần biên giới với Uganda, trong hai ngày qua.

"Ngoài 22 dân thường thiệt mạng, những kẻ tấn công còn bắt cóc một số cư dân khác, đốt xe máy, nhà cửa của họ", bà Marie-Noelle Anatobe, điều phối viên của Tổ chức Xã hội Dân sự Congo tại vùng Mambasa, cho biết.

Theo giới chức địa phương, quân đội Congo đang nỗ lực ngăn chặn các hoạt động của nhóm này.

"Mặc dù gặp nhiều thách thức, nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực và hành động liên tục để tìm ra giải pháp", Đại tá Maxime Tshishimbi nói với hãng AP.

Được biết, ADF đã hoạt động trong nhiều năm, nhắm mục tiêu vào thường dân. Tổ chức này đã tuyên thệ trung thành với nhóm IS vào năm 2019.

Cả quân đội Uganda và Congo đều đang phối hợp tấn công ADF, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc đánh bại nhóm này.

Tháng 8/2026, nhóm ADF cũng bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công ngôi làng Banana École, vùng ngoại ô của thủ phủ Mambasa, sát hại ít nhất 13 dân thường.

Năm ngoái, nhóm ADF đã sát hại hàng chục người ở vùng Irumu thuộc tỉnh Ituri.