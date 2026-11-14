Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/11/2026: Xử Nữ bớt khắt khe, tránh mất lòng người thân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/11/2026, Xử Nữ có xu hướng muốn kiểm soát mọi thứ nhưng bạn nên linh hoạt, cũng đừng quá khắt khe với bản thân, người xung quanh.
Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i Aura Black Edition 2027 đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/11 với giá niêm yết 104,49 triệu đồng.
Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i Aura Black Edition 2027 đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/11 với giá niêm yết 104,49 triệu đồng.
Hyundai Elantra 2027 được kỳ vọng sớm ra mắt thị trường Mỹ với thiết kế hoàn toàn mới, kèm nội thất hiện đại và hệ truyền động hybrid cải thiện hiệu suất.
Polestar - hãng xe điện hiệu năng cao đến từ Thụy Điển chính thức hé lộ ngôn ngữ thiết kế tương lai thông qua việc ra mắt concept Formula 2030.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ có nhiều việc cần giải quyết cùng lúc, hãy phân chia thời gian hợp lý, ưu tiên nhiệm vụ quan trọng.
Không chỉ sở hữu màu sắc rực rỡ, hấp dẫn, các loại rau củ màu vàng cam còn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào.
Hãng AP đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường hiện tại của người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Những hình ảnh chạy thử đã hé lộ nội thất Hyundai Creta 2027, xe được phát triển dựa trên nền tảng của Kona thế hệ mới với những thay đổi toàn diện về thiết kế.
Vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận khiến nhiều căn nhà đổ sập; lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt.
Dyson HushJet Mini Cool sở hữu động cơ 65.000 vòng/phút, luồng gió 25 m/giây, trọng lượng 212 g và pin hoạt động tối đa 6 giờ.
Sau một thời gian liên tục bị rò rỉ từ hình ảnh thực tế tới bảng thông số kỹ thuật, VinFast đã chính thức công bố bản nâng cấp mẫu SUV điện VF 5 2026.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 14/11/2026, một số vấn đề gia đình có thể khiến Cự Giải phân tâm, chỉ cần bình tĩnh trao đổi mọi chuyện sẽ dễ tìm được tiếng nói chung.
Honda HR-V e TrailSport 2027 mới dự kiến ra mắt Thái Lan vào ngày 2/12, tại triển lãm Motor Expo 2026. Phiên bản mới sở hữu nhiều chi tiết trang trí riêng biệt.
Mẫu xe van Suzuki Spacia Base sở hữu đầy đủ mọi thứ cần thiết và không có những trang bị dư thừa, sau khi được độ thành phương tiện cắm trại lý tưởng.
Trong top 10 mẫu ôtô ế ẩm nhất thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026, có tới 8 mẫu xe Nhật, 1 xe Mỹ và 1 xe Hàn - cho các phân khúc MPV, SUV và sedan.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tuất cần thận trọng trước những quyết định, bởi một sai sót nhỏ cũng khiến bạn gặp rắc rối.
Nissan đánh dấu 75 năm ra đời dòng SUV Patrol bằng việc đưa tên gọi này trở lại Mỹ sau 57 năm, đồng ra mắt bản 1.951 chiếc dành riêng cho khu vực Trung Đông.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/11/2026, Bảo Bình có thể đứng trước cơ hội thể hiện năng lực với cấp trên hoặc đối tác, giúp mở ra hướng đi mới trong công việc.
RAM Rampage được định vị nằm giữa dòng xe bán tải truyền thống và các mẫu SUV cao cấp, Rampage kết hợp tính linh hoạt của một chiếc bán tải đích thực.
Suzuki SV-7S 2027 không thay đổi nhiều về thiết kế. Xe có 3 tùy chọn màu gồm xanh Pearl Suzuki Deep Blue, bạc nhám Matt Sword Silver và đen Glass Sparkle Black.
Subaru Forester 2026 phiên bản Hybrid đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, xe có giá 1,599 tỷ đồng và có thể tiết kiệm nhiên liệu đến 45% so với bản thuần xăng.