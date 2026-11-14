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Số hóa - Xe

Honda City thế hệ mới được giảm tới 75 triệu đồng trong tháng 11/2026

Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe sedan Honda City mới từ ngày 12 đến 30/11/2026, với tổng giá trị lên tới 75 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Honda City 2026 tại Việt Nam.

Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình ưu đãi dành cho Honda City trong tháng 11/2026, sau khoảng một tháng mẫu sedan hạng B này ra mắt phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam.

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Honda City thế hệ mới được giảm tới 75 triệu đồng trong tháng 11/2026.

Cụ thể, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 12 đến 30/11/2026 sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên theo chương trình vay áp dụng.

Tổng giá trị ưu đãi tương đương lên tới 75 triệu đồng. Trong đó, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ 10%, còn giá trị ưu đãi lãi suất dựa trên mức hỗ trợ tối đa của gói vay tiêu chuẩn dành cho khách hàng mua ô tô Honda tại ngân hàng VPBank.

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Honda City phiên bản nâng cấp ra mắt Việt Nam ngày 12/10/2026 và có mặt tại hệ thống đại lý từ ngày 14/10. Xe được lắp ráp trong nước với hai phiên bản L và RS.

Honda City phiên bản nâng cấp ra mắt Việt Nam ngày 12/10/2026 và có mặt tại hệ thống đại lý từ ngày 14/10. Xe được lắp ráp trong nước với hai phiên bản L và RS, có giá bán lẻ đề xuất lần lượt 539 triệu đồng và 569 triệu đồng.

Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

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Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, hộp số tự động vô cấp CVT.

Xe có sáu tùy chọn màu sắc gồm trắng ngọc, đỏ, trắng, xám, đen và xanh. Trong đó, hai màu trắng ngọc và đỏ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với mức niêm yết tiêu chuẩn.

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