Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập nhà ở New York

Một tòa nhà 3 tầng tại Brooklyn, New York, Mỹ, đổ sập, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác mắc kẹt dưới đống đổ nát.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một tòa nhà 3 tầng đổ sập tại Brooklyn, New York, vào chiều 11/11 (giờ địa phương), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát tại khu Flatbush của quận này.

"Ít nhất 10 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch", Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết tại một cuộc họp báo. Các quan chức Sở Cứu hỏa thành phố New York cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Đội cứu hộ cũng sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót. Khi trời tối, các lính cứu hỏa dùng đèn pin để chiếu sáng khu vực làm việc.

apsapnha.jpg
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau khi một tòa nhà bị sập ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP/Ryan Murphy.

“Chúng tôi chưa xác định được tổng số người mất tích”, ông John Esposito, Chỉ huy trưởng Sở Cứu hỏa New York, cho biết.

"Khoảng 250 lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Vào khoảng 18h30, lực lượng cứu hộ đã đưa được một người phủ đầy bụi (vẫn còn sống) ra khỏi đống đổ nát, đặt lên cáng và nhanh chóng chuyển đến xe cứu thương chờ sẵn", ông Mamdani thông tin.

Tòa nhà bị sập là một công trình đa chức năng với các căn hộ phía trên các cửa hàng kinh doanh, nằm sát rìa một khu đất nơi một tòa nhà một tầng khác đã bị phá dỡ để phục vụ dự án xây dựng.

Ông Ahmed Tigani, Ủy viên phụ trách xây dựng của Thành phố New York, cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, các công nhân xây dựng đang thực hiện công việc đào móng ngay cạnh tòa nhà bị sập.

Một tòa nhà khác có chung tường với công trình bị sập vẫn còn đứng vững, nhưng bức tường của nó đã bị phá hủy, để lộ các phòng bên trong.

Một cư dân của tòa nhà bị sập, Anderson Velez, kể lại rằng ông đang đi làm thì vợ gọi điện báo rằng cô và hai người con của họ, 7 tuổi và 2 tuổi, đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

“Cô ấy gọi cho tôi khi tòa nhà sập xuống lúc cô ấy đang ở bên trong, bị các mảnh vỡ đè lên. Cô ấy hét lên cầu cứu để đưa các con ra ngoài rồi cuộc gọi bị ngắt”, Anderson Velez kể lại.

Anderson Velez cho biết sau đó anh nhận được tin vợ và các con đã được cứu sống khỏi đống đổ nát.

#sập nhà ở New York #New York #sập nhà #sập công trình ở New York #Mỹ #tòa nhà đổ sập ở New York

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hiện trường sập nhà cao tầng ở thủ đô Kenya, nhiều người mắc kẹt

Một tòa nhà cao tầng bị sập tại con phố thương mại sầm uất ở thủ đô Nairobi của Kenya, khiến nhiều người có thể đã mắc kẹt dưới đống đổ nát.

AP đưa tin, nhiều người được cho là đã mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi một tòa nhà cao tầng bị sập tại thủ đô Nairobi của Kenya hôm 23/10.

"Tòa nhà này đang trong quá trình xây dựng khi bị sập vào khoảng 13 giờ chiều trên một con phố thương mại sầm uất ở khu vực Eastleigh của Nairobi, nơi thường xuyên đông đúc với hàng nghìn tiểu thương và cư dân", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập mái trường học ở Pakistan, hơn 80 người thương vong

Phần mái của một ngôi trường ở thành phố Peshawar, Pakistan, bị sập, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

AP dẫn lời phát ngôn viên bệnh viện Lady Reading, Mohammad Asim, cho biết vụ việc xảy ra tại trường Al-Khair ở thành phố Peshawar vào ngày 15/10, khiến ít nhất 34 em nhỏ và 1 giáo viên thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 50 người khác bị thương.

"Các em nhỏ thiệt mạng hoặc bị thương nằm trong độ tuổi từ 6 đến 14", phát ngôn viên Asim thông tin, nói thêm rằng một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ lớn ở Hy Lạp, một tòa nhà đổ sập

Vụ nổ mạnh đã làm sập một tòa nhà trong khu du lịch Plaka của thủ đô Athens, Hy Lạp, khiến ít nhất 2 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu du lịch Plaka ở thủ đô Athens, vào sáng 25/9, khiến một tòa nhà đổ sập và ít nhất 2 người bị thương.

Cơ quan cứu hỏa cho biết, vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà 2 tầng cũ ở khu Plaka nằm dưới chân đồi Acropolis. Tòa nhà lân cận cũng bị hư hại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới