Hiện trường vụ sập nhà ở New York

Một tòa nhà 3 tầng tại Brooklyn, New York, Mỹ, đổ sập, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác mắc kẹt dưới đống đổ nát.

AP đưa tin, một tòa nhà 3 tầng đổ sập tại Brooklyn, New York, vào chiều 11/11 (giờ địa phương), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát tại khu Flatbush của quận này.

"Ít nhất 10 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch", Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết tại một cuộc họp báo. Các quan chức Sở Cứu hỏa thành phố New York cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Đội cứu hộ cũng sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót. Khi trời tối, các lính cứu hỏa dùng đèn pin để chiếu sáng khu vực làm việc.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau khi một tòa nhà bị sập ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP/Ryan Murphy.

“Chúng tôi chưa xác định được tổng số người mất tích”, ông John Esposito, Chỉ huy trưởng Sở Cứu hỏa New York, cho biết.

"Khoảng 250 lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Vào khoảng 18h30, lực lượng cứu hộ đã đưa được một người phủ đầy bụi (vẫn còn sống) ra khỏi đống đổ nát, đặt lên cáng và nhanh chóng chuyển đến xe cứu thương chờ sẵn", ông Mamdani thông tin.

Tòa nhà bị sập là một công trình đa chức năng với các căn hộ phía trên các cửa hàng kinh doanh, nằm sát rìa một khu đất nơi một tòa nhà một tầng khác đã bị phá dỡ để phục vụ dự án xây dựng.

Ông Ahmed Tigani, Ủy viên phụ trách xây dựng của Thành phố New York, cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, các công nhân xây dựng đang thực hiện công việc đào móng ngay cạnh tòa nhà bị sập.

Một tòa nhà khác có chung tường với công trình bị sập vẫn còn đứng vững, nhưng bức tường của nó đã bị phá hủy, để lộ các phòng bên trong.

Một cư dân của tòa nhà bị sập, Anderson Velez, kể lại rằng ông đang đi làm thì vợ gọi điện báo rằng cô và hai người con của họ, 7 tuổi và 2 tuổi, đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

“Cô ấy gọi cho tôi khi tòa nhà sập xuống lúc cô ấy đang ở bên trong, bị các mảnh vỡ đè lên. Cô ấy hét lên cầu cứu để đưa các con ra ngoài rồi cuộc gọi bị ngắt”, Anderson Velez kể lại.

Anderson Velez cho biết sau đó anh nhận được tin vợ và các con đã được cứu sống khỏi đống đổ nát.