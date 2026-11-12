Nga - Ukraine nhất trí sẽ trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga và Ukraine nhất trí sẽ tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn mới sau khi cuộc đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại UAE kết thúc.

Vòng đàm phán ba bên mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra trong hai ngày 10-11/11 tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc, theo AP.

"Một trong những điểm tích cực là Nga và Ukraine đã nhất trí sẽ thực hiện đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay", Đặc phái viên Jared Kushner, một thành viên của đoàn đàm phán Mỹ, thông báo sau khi vòng đàm phán 3 bên mới do Mỹ làm trung gian khép lại.

Vòng đàm phán ba bên mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bắt đầu vào ngày 10/11/2026 và kéo dài 2 ngày. Ảnh: AP/Altaf Qadri/Pool.

Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, xác nhận rằng về mặt nguyên tắc, Nga và Ukraine nhất trí sẽ tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới quy mô lớn. Tuy nhiên, chi tiết về hoạt động này sẽ được công bố sau.

Theo truyền thông Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết thêm, an ninh tại châu Âu là một trong những nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận.

“Chúng tôi đã trao đổi quan điểm, đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề nhưng chưa thống nhất ở những điểm khác. Cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ còn tiếp tục”, ông Medinsky nói.

Đặc phái viên Kushner cho biết cả Ukraine và Nga đều cần sự rõ ràng về các thỏa thuận an ninh hậu xung đột. Các mối lo ngại về an ninh của Nga đã được thảo luận trong cuộc đàm phán, và Moscow được đề nghị đưa ra các đề xuất và biện pháp giảm leo thang khác nhau.

“Thực tế là hiện tại chưa có sự tin tưởng giữa các bên. Và điều đó là điều dễ hiểu sau một cuộc xung đột như thế này”, ông Kushner nói.

Trong diễn biến liên quan, theo Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, ông cùng với người đồng cấp Steve Witkoff sẽ đến Moscow vào ngày 12/11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó đến Dublin, Ireland, để gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.