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Quân sự - Thế giới

Hiện trường tai nạn xe buýt ở Ấn Độ, hơn 30 người thương vong

Một chiếc xe buýt va chạm với xe container ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn giữa xe buýt và xe container xảy ra trên một tuyến đường cao tốc gần Vườn quốc gia Kaziranga, một Di sản thế giới được UNESCO công nhận, cách thủ phủ Dispur của bang khoảng 225 km về phía Đông, ngày 13/11.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương", giới chức địa phương thông tin.

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Rất đông người dân tập trung gần chiếc xe buýt gặp nạn gần Kaziranga, bang Assam, Ấn Độ, ngày 13/11/2026. Ảnh: AP.

Theo các quan chức, trong số những người thiệt mạng và có trẻ em và tài xế xe buýt.

"Đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử bang Assam", một quan chức cho hay.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo lời các nhân chứng, chiếc xe buýt đã chạy quá tốc độ trước khi xảy ra tai nạn.

Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, cho biết trên mạng X rằng ông "vô cùng đau lòng trước vụ tai nạn thương tâm".

Theo AP, lái xe liều lĩnh, đường sá xuống cấp và phương tiện cũ kỹ,...là một số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ.

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