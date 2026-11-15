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Quân sự - Thế giới

Chỉ huy cấp cao Hamas thiệt mạng tại Dải Gaza

Lực lượng Hamas xác nhận ông Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, chỉ huy Lữ đoàn Rafah, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Israel tuyên bố một chỉ huy cấp cao của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc không kích của nước này nhằm vào miền Nam Dải Gaza.

"Samir Mahmoud Hassan Abu Younis thiệt mạng trong cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 15/11. Các thành viên khác của lực lượng Hamas cũng bị nhắm mục tiêu trong cuộc oanh kích này", quân đội Israel tuyên bố.

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Bên trong Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, Dải Gaza, sau khi nơi này bị tấn công ngày 12/11/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Samir Mahmoud Hassan Abu Younis là một “nhân vật chủ chốt trong số các thành viên cấp cao của Hamas”.

Cuộc không kích diễn ra sau khi IDF tiến hành một cuộc tấn công vào khu phức hợp Bệnh viện Nasser ở Khan Younis hôm 12/11, nhằm vào chỉ huy Lữ đoàn Khan Younis của Hamas, Muhammad Abu Ismail.

Cánh quân sự của Hamas xác nhận rằng Samir Abu Younis, chỉ huy Lữ đoàn Rafah của họ, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Được biết, ông Abu Younis đã tiếp quản Lữ đoàn Rafah sau khi chỉ huy tiền nhiệm, Nael Abu Obeid, qua đời hôm 15/9.

Trong một tuyên bố, Hamas cho biết Abu Younis là một chỉ huy kỳ cựu trong Lữ đoàn Al-Qassam, gia nhập cánh quân sự của lực lượng này vào năm 1991. Ông Abu Younis được cho là tham gia lên kế hoạch và giám sát cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

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