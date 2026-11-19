Lực lượng an ninh Pakistan đã đột kích các nơi ẩn náu của phiến quân ở khu vực gần biên giới với Afghanistan.

AP dẫn thông tin từ quân đội Pakistan ngày 19/11 cho biết, dựa trên thông tin tình báo, lực lượng an ninh nước này đã đột kích các nơi ẩn náu của phiến quân ở khu vực phía Tây Bắc gần biên giới với Afghanistan.

"Một cuộc đấu súng đã xảy ra và 22 tay súng phiến quân bị loại bỏ", quân đội Pakistan cho hay.

Theo tuyên bố của quân đội, các cuộc đột kích diễn ra trong 48 giờ tại các huyện Nam Waziristan, Bannu và Tank thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Hiện trường một vụ đánh bom tự sát tại Quetta, Pakistan, ngày 1/2/2026. Ảnh: AP.

Tuần trước, quân đội Pakistan báo cáo rằng lực lượng an ninh đã loại bỏ 74 tay súng phiến quân trong cuộc đột kích vào những nơi ẩn náu ở khu vực phía Tây Bắc và tỉnh Balochistan trong nhiều ngày.

Quân đội Pakistan đang rà soát các khu vực để tìm kiếm bất kỳ tay súng phiến quân nào còn sót lại và cam kết tiếp tục thực hiện chiến dịch này.

"Các tay súng phiến quân sẽ không được phép gây bất ổn ở Pakistan. Toàn thể đất nước sẽ sát cánh cùng lực lượng an ninh Pakistan trong chiến dịch này", Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhấn mạnh.

Theo AP, các cuộc tấn công của phiến quân nhắm vào cảnh sát và lực lượng an ninh Pakistan gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giới chức Pakistan cho rằng TTP và các nhóm phiến quân khác đứng sau hầu hết các vụ bạo lực.