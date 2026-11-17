Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu sân bay thứ ba của Mỹ đã đến Trung Đông.

AP đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/11, CENTCOM cho biết, tàu USS Theodore Roosevelt cùng hàng nghìn binh sĩ đã đến Trung Đông sau khi rời căn cứ ở San Diego vào tháng 9.

Tàu USS Theodore Roosevelt gia nhập lực lượng cùng các tàu sân bay USS George HW Bush và USS George Washington, cũng như những tàu nhỏ hơn của Hải quân, đang hoạt động trong khu vực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng biển Iran.

Được biết, tàu USS George HW Bush đến khu vực này vào tháng 4/2026, còn tàu USS George Washington đến vào tháng 8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin.

Tàu USS Theodore Roosevelt đến Trung Đông gần hai tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hôm 3/11.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng quân đội Mỹ đã "sẵn sàng hành động" và Washington đang theo dõi sát sao Núi Pickaxe, một cơ sở được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

“Nếu mọi việc không suôn sẻ, tôi sẽ không ngần ngại hành động”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông tin rất khó có khả năng cần phải ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới với quy mô lớn vào Iran.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar hôm 9/11, ông Trump tuyên bố rằng cuộc xung đột với Iran "đã thực sự kết thúc về mặt quân sự".

Theo AP, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ do những bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran, một vấn đề mà ông Trump nhấn mạnh phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột. Iran muốn Mỹ trước tiên đồng ý với một số điều kiện, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.