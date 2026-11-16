Cháy cửa hàng cho thuê xe máy ở Thái Lan, 11 người tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng cho thuê xe máy nằm ở tầng trệt của một tòa nhà ở Thái Lan, khiến 11 người thiệt mạng.

AP dẫn thông báo của giới chức địa phương cho biết, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ở Phuket, nơi có cửa hàng cho thuê xe máy ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng trên, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16/11. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 1 giờ để kiểm soát đám cháy.

"Vụ hỏa hoạn khiến 11 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương nhẹ", nguồn tin cho hay.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng cho thuê xe máy ở tầng trệt của một tòa nhà dân cư tại Phuket, Thái Lan, ngày 16/11/2026. Ảnh: Quỹ Kusoldharm Phuket/AP.

Chỉ huy cảnh sát Phuket, Surachai Sooksai, cho biết các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Điều tra ban đầu cho thấy một máy biến áp gần tòa nhà đã phát nổ ngay trước khi đám cháy bắt đầu.

Thống đốc Phuket, ông Chodnarin Koedsom, cho biết cửa hàng cho thuê xe máy có khoảng 100 chiếc xe, cùng với xăng, dầu nhớt, vật liệu nhựa và lốp xe. Ông nói rằng những vật liệu dễ cháy này có thể đã góp phần làm cho đám cháy lan nhanh và tạo ra khói dày đặc, độc hại.

"Các nạn nhân dường như đã cố gắng thoát khỏi đám cháy bằng cách lên những tầng cao hơn. Một thi thể được tìm thấy ở tầng 3 và 10 thi thể khác được tìm thấy ở tầng 5", Thống đốc Chodnarin Koedsom thông tin.

Phuket nằm trên một hòn đảo ở miền Nam Thái Lan và là một điểm đến du lịch nổi tiếng.