Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Cháy cửa hàng cho thuê xe máy ở Thái Lan, 11 người tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng cho thuê xe máy nằm ở tầng trệt của một tòa nhà ở Thái Lan, khiến 11 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của giới chức địa phương cho biết, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ở Phuket, nơi có cửa hàng cho thuê xe máy ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng trên, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16/11. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 1 giờ để kiểm soát đám cháy.

"Vụ hỏa hoạn khiến 11 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương nhẹ", nguồn tin cho hay.

apthailan.jpg
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng cho thuê xe máy ở tầng trệt của một tòa nhà dân cư tại Phuket, Thái Lan, ngày 16/11/2026. Ảnh: Quỹ Kusoldharm Phuket/AP.

Chỉ huy cảnh sát Phuket, Surachai Sooksai, cho biết các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Điều tra ban đầu cho thấy một máy biến áp gần tòa nhà đã phát nổ ngay trước khi đám cháy bắt đầu.

Thống đốc Phuket, ông Chodnarin Koedsom, cho biết cửa hàng cho thuê xe máy có khoảng 100 chiếc xe, cùng với xăng, dầu nhớt, vật liệu nhựa và lốp xe. Ông nói rằng những vật liệu dễ cháy này có thể đã góp phần làm cho đám cháy lan nhanh và tạo ra khói dày đặc, độc hại.

"Các nạn nhân dường như đã cố gắng thoát khỏi đám cháy bằng cách lên những tầng cao hơn. Một thi thể được tìm thấy ở tầng 3 và 10 thi thể khác được tìm thấy ở tầng 5", Thống đốc Chodnarin Koedsom thông tin.

Phuket nằm trên một hòn đảo ở miền Nam Thái Lan và là một điểm đến du lịch nổi tiếng.

#Cháy cửa hàng cho thuê xe máy ở Thái Lan #Thái Lan #cháy cửa hàng xe máy #hỏa hoạn ở Thái Lan #vụ cháy cửa hàng xe máy ở Thái Lan

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ cháy nhà ở New York, 15 người thương vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà hai tầng ở New York, Mỹ, đã khiến 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa thành phố cho biết, đám cháy bùng phát dữ dội tại một ngôi nhà hai tầng ở New York vào rạng sáng 5/11 (giờ địa phương), khiến 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương, trong đó có 3 lính cứu hỏa và 2 sĩ quan cảnh sát.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy ở một căn nhà thuộc khu phố Sunset Park, Brooklyn. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được xác định.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu nghỉ dưỡng ven biển ở Bangladesh

Một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu nghỉ dưỡng ven biển phía Đông Nam Bangladesh, khiến 10 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

AP dẫn lời ông Syed Mohammad Morshed Hossain, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự của huyện cho biết, đám cháy bùng phát tại nhà hàng và khu nghỉ dưỡng Tuptup ở Inani thuộc huyện Cox's Bazar, Bangladesh.

Khu nghỉ dưỡng này nằm gần Vịnh Bengal và là điểm đến nổi tiếng dành cho khách du lịch nội địa.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại hai ngôi trường ở Congo, 26 học sinh tử vong

Một vụ hỏa hoạn xảy ra ở 2 ngôi trường liền kề nhau tại thành phố Bukavu, Cộng hoà Dân chủ Congo, khiến ít nhất 26 học sinh thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại 2 ngôi trường liền kề nhau ở thành phố Bukavu ngày 10/9 (giờ địa phương).

Chính quyền tỉnh Nam Kivu cho biết trong một thông cáo báo chí rằng vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 26 học sinh thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới