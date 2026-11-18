Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

AP đưa tin, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 18/11 tuyên bố họ đã phát động một cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào các vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Phía Houthi cho biết, ít nhất 17 người thiệt mạng trong đợt tấn công này.

Theo Tướng Turki al-Malki, người phát ngôn của liên quân, các cuộc tấn công hôm 17/11 đã phá hủy một cách hợp pháp 60 mục tiêu quân sự tại thủ đô Sanaa cùng các tỉnh Amran, Saada và Hodeida.

Tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, trong bức ảnh chụp hồi tháng 10/2026. Ảnh: AP/Baraa Anwer.

"Đợt tấn công nhằm làm suy yếu khả năng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi bằng cách phá hủy các đường hầm dẫn đến kho chứa tên lửa đạn đạo trên núi, cũng như các xưởng lắp ráp và cất giữ máy bay không người lái", Tướng Turki al-Malki nhấn mạnh.

Ông Al-Malki cho biết thêm, Ả Rập Xê Út đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình do lực lượng Houthi bắn về phía thủ đô Riyadh vào sáng sớm ngày 18/11.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn rút khỏi các khu vực xung quanh eo biển Bab el-Mandeb, khiến lực lượng Houthi củng cố quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược này.